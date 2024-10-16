В Магнитогорске ищут не вернувшуюся с прогулки 10-летнюю школьницу

17 октября 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске глубокой ночью объявили поиски девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области ищут 10-летнюю девочку. Вечером 16 октября она не пришла домой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал ребенок. Вечером не вернулась с прогулки. Рост 145 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» около четырех часов утра. В отряде уточняют, что школьница была одета в розовую куртку с капюшоном. На ней были темно-синие штаны и бежевая шапка в красную полоску. Тех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области ищут 10-летнюю девочку. Вечером 16 октября она не пришла домой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал ребенок. Вечером не вернулась с прогулки. Рост 145 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» около четырех часов утра. В отряде уточняют, что школьница была одета в розовую куртку с капюшоном. На ней были темно-синие штаны и бежевая шапка в красную полоску. Тех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.