В Магнитогорске ищут не вернувшуюся с прогулки 10-летнюю школьницу

В Магнитогорске Челябинской области ищут 10-летнюю девочку. Вечером 16 октября она не пришла домой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал ребенок. Вечером не вернулась с прогулки. Рост 145 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» около четырех часов утра.
В отряде уточняют, что школьница была одета в розовую куртку с капюшоном. На ней были темно-синие штаны и бежевая шапка в красную полоску. Тех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.
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