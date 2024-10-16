16 октября 2024

В Магнитогорске ищут не вернувшуюся с прогулки 10-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, портфель, школьницы, автобус, дети, пассажиры
В Магнитогорске глубокой ночью объявили поиски девочки Фото:

В Магнитогорске Челябинской области ищут 10-летнюю девочку. Вечером 16 октября она не пришла домой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал ребенок. Вечером не вернулась с прогулки. Рост 145 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» около четырех часов утра.

В отряде уточняют, что школьница была одета в розовую куртку с капюшоном. На ней были темно-синие штаны и бежевая шапка в красную полоску. Тех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.

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В Магнитогорске Челябинской области ищут 10-летнюю девочку. Вечером 16 октября она не пришла домой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал ребенок. Вечером не вернулась с прогулки. Рост 145 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» около четырех часов утра. В отряде уточняют, что школьница была одета в розовую куртку с капюшоном. На ней были темно-синие штаны и бежевая шапка в красную полоску. Тех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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