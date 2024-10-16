Пермячку осудят за убийство друга и пожар, в котором сгорела его жена

Жительница Кунгура (Пермский край) предстанет перед судом за убийство двух человек и поджог. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ.
«Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление (п.п. „а“, „д“, „е“, „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что ночью 4 февраля 2024 года в Кунгурском районе Пермского края в ходе пьяной ссоры обвиняемая ударила знакомого ножом, и потерпевший умер. Боясь ответственности за преступление, обвиняемая сожгла дом, в котором находилась свидетельница убийства. В результате поджога потерпевшая скончалась. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.
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