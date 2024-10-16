16 октября 2024

Пермячку осудят за убийство друга и пожар, в котором сгорела его жена

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Кунгура предстанет перед судом за убийство двух человек и поджог
Жительница Кунгура предстанет перед судом за убийство двух человек и поджог Фото:

Жительница Кунгура (Пермский край) предстанет перед судом за убийство двух человек и поджог. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ.

«Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление (п.п. „а“, „д“, „е“, „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что ночью 4 февраля 2024 года в Кунгурском районе Пермского края в ходе пьяной ссоры обвиняемая ударила знакомого ножом, и потерпевший умер. Боясь ответственности за преступление, обвиняемая сожгла дом, в котором находилась свидетельница убийства. В результате поджога потерпевшая скончалась. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.

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Жительница Кунгура (Пермский край) предстанет перед судом за убийство двух человек и поджог. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ. «Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление (п.п. „а“, „д“, „е“, „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Следствие установило, что ночью 4 февраля 2024 года в Кунгурском районе Пермского края в ходе пьяной ссоры обвиняемая ударила знакомого ножом, и потерпевший умер. Боясь ответственности за преступление, обвиняемая сожгла дом, в котором находилась свидетельница убийства. В результате поджога потерпевшая скончалась. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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