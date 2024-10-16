Пермский турист пострадал от камнепада в горах Алтая

Пермяк оказался одним из пострадавших от камнепада в горах Алтая. Его доставили в больницу вместе с туристкой из Иркутской области, сообщается на странице следственного комитета Республики Алтай в соцсети «ВКонтакте».
«14 октября 2024 года около 13:00 на горном хребте „Курайский“ на расстоянии около 10 км от села Акташ Улаганского района Республики Алтай, организованная группа туристов из числа студентов Новосибирского государственного университета попала под камнепад. От полученных повреждений на месте скончалась 18-летняя девушка. 23-летняя жительница Иркутской области и 21-летний житель Перми доставлены в больницу с травмами», — сообщается на странице ведомства.
Следователи определят организатора похода, в котором пострадали туристы, и оценят работу сотрудников организации. В результате проверки будет принято процессуальное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!