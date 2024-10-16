Тюменские власти подняли цену на патенты для мигрантов

В Тюменской области патент для приезжих из других стран специалистов будет стоить дороже с 1 января 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской облдумы на заседании 17 октября. Цена вырастет более, чем на 1,5 тысячи рублей.
«В соответствии в налоговым кодексом РФ установлен на календарный год 2025 коэффициент, отражающий региональные особенности — 3,015. Устанавливается по налогу на доходу физических лиц иностранных граждан на основании патентов», — заявила на заседании председатель комитета Тюменской облдумы Оксана Величко.
Цена за патент составляла 7,3 тысячи рублей, с января 2025 года она будет составлять 9 255 рублей. Все средства будут направлены в бюджет Тюменской области.
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В Тюменской области патент для приезжих из других стран специалистов будет стоить дороже с 1 января 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской облдумы на заседании 17 октября. Цена вырастет более, чем на 1,5 тысячи рублей. «В соответствии в налоговым кодексом РФ установлен на календарный год 2025 коэффициент, отражающий региональные особенности — 3,015. Устанавливается по налогу на доходу физических лиц иностранных граждан на основании патентов», — заявила на заседании председатель комитета Тюменской облдумы Оксана Величко. Цена за патент составляла 7,3 тысячи рублей, с января 2025 года она будет составлять 9 255 рублей. Все средства будут направлены в бюджет Тюменской области.