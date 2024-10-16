16 октября 2024

Тюменские власти подняли цену на патенты для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена патента для мигрантов с 1 января 2025 года будет составлять более девяти тысяч Фото:

В Тюменской области патент для приезжих из других стран специалистов будет стоить дороже с 1 января 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской облдумы на заседании 17 октября. Цена вырастет более, чем на 1,5 тысячи рублей.

«В соответствии в налоговым кодексом РФ установлен на календарный год 2025 коэффициент, отражающий региональные особенности — 3,015. Устанавливается по налогу на доходу физических лиц иностранных граждан на основании патентов», — заявила на заседании председатель комитета Тюменской облдумы Оксана Величко.

Цена за патент составляла 7,3 тысячи рублей, с января 2025 года она будет составлять 9 255 рублей. Все средства будут направлены в бюджет Тюменской области.

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В Тюменской области патент для приезжих из других стран специалистов будет стоить дороже с 1 января 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской облдумы на заседании 17 октября. Цена вырастет более, чем на 1,5 тысячи рублей. «В соответствии в налоговым кодексом РФ установлен на календарный год 2025 коэффициент, отражающий региональные особенности — 3,015. Устанавливается по налогу на доходу физических лиц иностранных граждан на основании патентов», — заявила на заседании председатель комитета Тюменской облдумы Оксана Величко. Цена за патент составляла 7,3 тысячи рублей, с января 2025 года она будет составлять 9 255 рублей. Все средства будут направлены в бюджет Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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