Директор «РТИ имени Минца» арестован за мошенничество с оборонзаказами

Руководителя «РТИ» Лобузько арестовали по обвинению в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководителя «РТИ» Лобузько арестовали по делу о мошенничестве с оборонзаказами
Руководителя «РТИ» Лобузько арестовали по делу о мошенничестве с оборонзаказами Фото:

Исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Вячеслав Лобузько арестован по обвинению в мошенничестве в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. 

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что Лобузько и его заместитель Финкельштейн создали подложные документы и изготовили образец военной техники ненадлежащего качества, чем причинили значительный ущерб государственным интересам», — говорится в заявлении СК РФ в telegram-канале. В отношении Лобузько суд принял решение о заключении под стражу, тогда как Финкельштейну был назначен домашний арест в качестве меры пресечения.

Уточняется, что с 2014 по 2016 год обвиняемые незаконно присвоили свыше 130 миллионов рублей. Исследование происходивших нарушений и оценка ущерба продолжаются, а все обстоятельства дела находятся под контролем Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Вячеслав Лобузько арестован по обвинению в мошенничестве в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.  «В рамках расследования уголовного дела установлено, что Лобузько и его заместитель Финкельштейн создали подложные документы и изготовили образец военной техники ненадлежащего качества, чем причинили значительный ущерб государственным интересам», — говорится в заявлении СК РФ в telegram-канале. В отношении Лобузько суд принял решение о заключении под стражу, тогда как Финкельштейну был назначен домашний арест в качестве меры пресечения. Уточняется, что с 2014 по 2016 год обвиняемые незаконно присвоили свыше 130 миллионов рублей. Исследование происходивших нарушений и оценка ущерба продолжаются, а все обстоятельства дела находятся под контролем Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...