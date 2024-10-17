Директор «РТИ имени Минца» арестован за мошенничество с оборонзаказами

Исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Вячеслав Лобузько арестован по обвинению в мошенничестве в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«В рамках расследования уголовного дела установлено, что Лобузько и его заместитель Финкельштейн создали подложные документы и изготовили образец военной техники ненадлежащего качества, чем причинили значительный ущерб государственным интересам», — говорится в заявлении СК РФ в telegram-канале. В отношении Лобузько суд принял решение о заключении под стражу, тогда как Финкельштейну был назначен домашний арест в качестве меры пресечения.
Уточняется, что с 2014 по 2016 год обвиняемые незаконно присвоили свыше 130 миллионов рублей. Исследование происходивших нарушений и оценка ущерба продолжаются, а все обстоятельства дела находятся под контролем Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.
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