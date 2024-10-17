В Кургане клиентки фитнес-клуба устроили бунт из-за увольнения тренера

История со скандалом в фитнес-клубе «Резиденция» в Кургане обрела новый поворот. 17 октября в клуб пришли десятки женщин, которые занимались у уволенного со скандалом тренера. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с ними в присутствии управляющей и выслушать обе стороны.
«Мы требуем вернуть нашего тренера и разъяснить причины ее увольнения. Никакой другой тренер нас не устраивает», — обратились клиентки к управляющей. Они собрали около 40 подписей в своей петиции к руководству клуба. Женщины рассказали, что занимались со своим тренером не один год, у них есть прекрасные результаты, некоторые после инсульта обрели подвижность в конечностях, кому-то сняли сложный диагноз. Ситуация с внезапным уходом тренера повергла их в шок. Особенно, когда управляющая назвала им причины увольнения их любимицы.
«Она была уволена за профнепригодность. Не прошла аттестацию, которая проводилась у нас в клубе. Неоднократно отменяла тренировки. Проявляла бестактность, грубость в общении с руководством, коллегами, клиентами. Предлагала взятки, чтобы ей давали больше персональных тренировок. Коллективу было крайне тяжело иметь дело с таким человеком, а происходящее очень похоже на манипуляцию с ее стороны своими же клиентами. За всю свою многолетнюю деятельность я ни разу не встречала такого, чтобы люди приходили просить за тренера», — пояснила присутствующим на собрании управляющая. Она также отметила, что решение об увольнении тренера не было внезапным: ситуация назревала давно и начальство еще месяц назад дало указания уволить и рассчитать сотрудницу 15 октября.
Управляющая также четко дала понять присутствующим, что возвращать уволенного тренера не будут. В фитнес-клубе клиентам готовы пойти навстречу и проводить аналогичные тренировки под руководством других тренеров в удобное время. Женщинам было предложено походить на тренировки бесплатно, чтобы попробовать занятия с новым тренером. Однако такой вариант их не устраивает. Многие из них уже попросили вернуть деньги за купленные абонементы.
«Очень внимательная, тактичная, спокойная, совершенно неконфликтная. Мы просто не верим своим ушам. Какая профнепригодность, если у нее есть и сертификаты, и дипломы, а главное — наши результаты по здоровью? Да и внутренние дела, отношения в коллективе нас не должны касаться. Другого тренера мы не хотим. Нашего вернуть не хотят. Получается, что фитнес-клуб не дорожит своими клиентами? Мы все пришли на конкретного тренера и намерены ходить именно туда, где она ведет тренировки», — возмущались посетительницы клуба, предполагая, что не последнюю роль в увольнении тренера сыграла личная неприязнь в коллективе.
Клиентки уволенного тренера решили взять десятидневную паузу в занятиях — дождаться официального письменного ответа от «Резиденции». На его основании будут принимать решение, что делать дальше. Если ответ их не устроит, то они намерены дойти до владельцев клуба, а при необходимости — и до прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в «Резиденции» опровергли информацию о драке между тренерами. В подтверждение управляющей клубом было предоставлено видео с камер наблюдения. Однако сам факт конфликта между девушками ни клиентки, ни руководство клуба не отрицают.
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