Золотая шайба: Евгений Малкин покорил отметку в 500 голов

Евгений Малкин забросил 500-ю шайбу

17 октября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Малкину покорилась 500-я шайба Илья Московец Евгений Малкин, звездный российский нападающий «Питтсбург Пингвинз», достиг знаменательной отметки в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Значение 500-й шайбы Малкина 500-я шайба Евгения Малкина стала не только личным триумфом спортсмена, но и значимым событием в истории хоккея. Он стал всего лишь 48-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась эта отметка, и лишь вторым россиянином после Александра Овечкина. Шайба, заброшенная в напряженном матче против «Баффало Сейбрз», продемонстрировала неизменное мастерство Малкина и его способность решать исход игры даже в 38 лет. Все очки в НХЛ Малкин набрал, выступая за один коуб Фото: Илья Московец © URA.RU «Хочу отдать должное и искренне поздравить Евгения Малкина с достижением важнейшего рубежа в его карьере — 500-й заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге. Это впечатляющее достижение, подкрепленное также более чем 800 результативными передачами, свидетельствует о его выдающемся мастерстве и непревзойденной преданности игре.» — прокомментировал бывший хоккеист, а ныне хоккейный эксперт Евгений Чижмин. Достижение подчеркивает исключительное мастерство Евгения и его преданность хоккею. Среди действующих игроков лиги только трое имеют больше шайб на своем счету: — Александр Овечкин (853 шайб) — Сидни Кросби (593 шайб) — Стивен Стэмкос (555 шайб) В истории команды «Питтсбург Пингвинз» Малкин стал третьим игроком, достигшим этой отметки, присоединившись к великим Марио Лемье и Сидни Кросби. Начинал свою карьеру Евгений в Магнитогорском «Металлурге» Фото: Malkin and Antonovsky/ wikimedia.org 500-я шайба Малкина имеет особое значение и для российского хоккея. На протяжении более восьми лет Александр Овечкин оставался единственным представителем России в элитном «клубе 500». Теперь у молодого поколения российских хоккеистов есть еще один выдающийся пример для подражания. Достижение Малкина служит напоминанием о том, насколько сложно и почетно войти в число величайших снайперов НХЛ. Также Чижмин отметил и влияние достижения на российский хоккей: «Что касается популяризации российского хоккея, такие игроки, как Евгений Малкин, имеют огромное значение. Молодое поколение хоккеистов воспитывается на примере звезд НХЛ — Малкина, Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Никиты Кучерова. Их успехи вдохновляют юных спортсменов стремиться к высоким достижениям и развивать свой талант. Надеюсь, что Евгений продолжит активно использовать свою популярность для поддержки и продвижения детского хоккея в России.» Статистика Евгения Малкина За 18 сезонов в НХЛ Малкин провел 1150 матчей, в которых набрал 1307 очков (500 голов + 807 ассистов). Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014). В 2009 году Евгений был признан самым ценным игроком плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи». Хоккеист регулярно приносит пользу и национальной сборной Фото: Kaiser matias / wikimedia.org Интересные факты — Уральские корни: Малкин родился в небольшом городе Магнитогорск и стал первым воспитанником местной хоккейной школы, добившимся таких высот в НХЛ. — Дуэт с Кросби: Всю свою карьеру в НХЛ Евгений проводит бок о бок с Сидни Кросби в составе «Питтсбурга». Вместе они сформировали один из самых доминирующих дуэтов в истории лиги. — Юбилейная шайба: Примечательно, что 500-я шайба Малкина была заброшена при участии Кросби, который ранее также отметил аналогичное достижение при содействии российского партнера. — В текущем сезоне 38-летний Малкин демонстрирует потрясающую форму и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками (2+9) в 5 матчах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгений Малкин, звездный российский нападающий «Питтсбург Пингвинз», достиг знаменательной отметки в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 500-я шайба Евгения Малкина стала не только личным триумфом спортсмена, но и значимым событием в истории хоккея. Он стал всего лишь 48-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась эта отметка, и лишь вторым россиянином после Александра Овечкина. Шайба, заброшенная в напряженном матче против «Баффало Сейбрз», продемонстрировала неизменное мастерство Малкина и его способность решать исход игры даже в 38 лет. «Хочу отдать должное и искренне поздравить Евгения Малкина с достижением важнейшего рубежа в его карьере — 500-й заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге. Это впечатляющее достижение, подкрепленное также более чем 800 результативными передачами, свидетельствует о его выдающемся мастерстве и непревзойденной преданности игре.» — прокомментировал бывший хоккеист, а ныне хоккейный эксперт Евгений Чижмин. Достижение подчеркивает исключительное мастерство Евгения и его преданность хоккею. Среди действующих игроков лиги только трое имеют больше шайб на своем счету: — Александр Овечкин (853 шайб) — Сидни Кросби (593 шайб) — Стивен Стэмкос (555 шайб) В истории команды «Питтсбург Пингвинз» Малкин стал третьим игроком, достигшим этой отметки, присоединившись к великим Марио Лемье и Сидни Кросби. 500-я шайба Малкина имеет особое значение и для российского хоккея. На протяжении более восьми лет Александр Овечкин оставался единственным представителем России в элитном «клубе 500». Теперь у молодого поколения российских хоккеистов есть еще один выдающийся пример для подражания. Достижение Малкина служит напоминанием о том, насколько сложно и почетно войти в число величайших снайперов НХЛ. Также Чижмин отметил и влияние достижения на российский хоккей: «Что касается популяризации российского хоккея, такие игроки, как Евгений Малкин, имеют огромное значение. Молодое поколение хоккеистов воспитывается на примере звезд НХЛ — Малкина, Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Никиты Кучерова. Их успехи вдохновляют юных спортсменов стремиться к высоким достижениям и развивать свой талант. Надеюсь, что Евгений продолжит активно использовать свою популярность для поддержки и продвижения детского хоккея в России.» За 18 сезонов в НХЛ Малкин провел 1150 матчей, в которых набрал 1307 очков (500 голов + 807 ассистов). Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014). В 2009 году Евгений был признан самым ценным игроком плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи». — Уральские корни: Малкин родился в небольшом городе Магнитогорск и стал первым воспитанником местной хоккейной школы, добившимся таких высот в НХЛ. — Дуэт с Кросби: Всю свою карьеру в НХЛ Евгений проводит бок о бок с Сидни Кросби в составе «Питтсбурга». Вместе они сформировали один из самых доминирующих дуэтов в истории лиги. — Юбилейная шайба: Примечательно, что 500-я шайба Малкина была заброшена при участии Кросби, который ранее также отметил аналогичное достижение при содействии российского партнера. — В текущем сезоне 38-летний Малкин демонстрирует потрясающую форму и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками (2+9) в 5 матчах.