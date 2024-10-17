Путин переживает, что россияне мало занимаются спортом

Президент России Владимир Путин выразил недовольство количеством россиян, которые регулярном занимаются спортом. По его словам, их количество составляет 56%, что очень мало.
«От 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе, как я уже сказал, занимаются спортом. Но этого пока недостаточно, надо дальше работать», — заявил Путин во время презентации новых спортивных объектов в режиме видеоконференции. Трансляция встречи шла по телеканалу «Россия-24». Он также указал на рост тех, кто систематически выполняет физические нагрузки.
Президент выразил уверенность в том, что строительство новых спортивных объектов будет способствовать увеличению числа россиян, систематически занимающихся физической активностью. Это поможет улучшить общее состояние здоровья нации и повысить качество жизни граждан.
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