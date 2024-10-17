Путин переживает, что россияне мало занимаются спортом

Путин: всего 56% россиян занимают физическими нагрузками, что очень мало
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Путин заявил о необходимости привлечения граждан РФ к регулярном занятию спортом
Путин заявил о необходимости привлечения граждан РФ к регулярном занятию спортом Фото:

Президент России Владимир Путин выразил недовольство количеством россиян, которые регулярном занимаются спортом. По его словам, их количество составляет 56%, что очень мало.

«От 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе, как я уже сказал, занимаются спортом. Но этого пока недостаточно, надо дальше работать», — заявил Путин во время презентации новых спортивных объектов в режиме видеоконференции. Трансляция встречи шла по телеканалу «Россия-24». Он также указал на рост тех, кто систематически выполняет физические нагрузки.

Президент выразил уверенность в том, что строительство новых спортивных объектов будет способствовать увеличению числа россиян, систематически занимающихся физической активностью. Это поможет улучшить общее состояние здоровья нации и повысить качество жизни граждан.

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Президент России Владимир Путин выразил недовольство количеством россиян, которые регулярном занимаются спортом. По его словам, их количество составляет 56%, что очень мало. «От 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе, как я уже сказал, занимаются спортом. Но этого пока недостаточно, надо дальше работать», — заявил Путин во время презентации новых спортивных объектов в режиме видеоконференции. Трансляция встречи шла по телеканалу «Россия-24». Он также указал на рост тех, кто систематически выполняет физические нагрузки. Президент выразил уверенность в том, что строительство новых спортивных объектов будет способствовать увеличению числа россиян, систематически занимающихся физической активностью. Это поможет улучшить общее состояние здоровья нации и повысить качество жизни граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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