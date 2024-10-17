Гендиректор снабжающей организации похитил 40 млн и построил дом в Сочи

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Колесникова подозревают в хищении у предприятия 40 миллионов рублей Фото:
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Задержан генеральный директор компании «ТРВ-инжиниринг», снабжающей организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Михаил Колесников. Его подозревают в хищении у предприятия 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Было установлено, что Колесников от лица „ТРВ-инжиниринг“ заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи», — сказал источник в правоохранительных органах. На него ссылается РИА Новости.

Причастность Колесникова к преступлению была установлена во время расследования другого дела, по которому проходит бывший гендиректор АО «Звезда — Стрела» Владимир Масленский. Сейчас Колесников задержан. Проводятся следственные действия.

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Задержан генеральный директор компании «ТРВ-инжиниринг», снабжающей организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Михаил Колесников. Его подозревают в хищении у предприятия 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Было установлено, что Колесников от лица „ТРВ-инжиниринг“ заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи», — сказал источник в правоохранительных органах. На него ссылается РИА Новости. Причастность Колесникова к преступлению была установлена во время расследования другого дела, по которому проходит бывший гендиректор АО «Звезда — Стрела» Владимир Масленский. Сейчас Колесников задержан. Проводятся следственные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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