Гендиректор снабжающей организации похитил 40 млн и построил дом в Сочи

17 октября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Колесникова подозревают в хищении у предприятия 40 миллионов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Задержан генеральный директор компании «ТРВ-инжиниринг», снабжающей организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Михаил Колесников. Его подозревают в хищении у предприятия 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Было установлено, что Колесников от лица „ТРВ-инжиниринг“ заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи», — сказал источник в правоохранительных органах. На него ссылается РИА Новости. Причастность Колесникова к преступлению была установлена во время расследования другого дела, по которому проходит бывший гендиректор АО «Звезда — Стрела» Владимир Масленский. Сейчас Колесников задержан. Проводятся следственные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержан генеральный директор компании «ТРВ-инжиниринг», снабжающей организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Михаил Колесников. Его подозревают в хищении у предприятия 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Было установлено, что Колесников от лица „ТРВ-инжиниринг“ заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи», — сказал источник в правоохранительных органах. На него ссылается РИА Новости. Причастность Колесникова к преступлению была установлена во время расследования другого дела, по которому проходит бывший гендиректор АО «Звезда — Стрела» Владимир Масленский. Сейчас Колесников задержан. Проводятся следственные действия.