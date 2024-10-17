17 октября 2024

Трамп: Зеленский несет ответственность за начало конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории» Фото:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью подкасту PBD.

«Зеленский никогда не должен был позволить этому конфликту начаться», — сказал Трамп. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Также он сообщал намерении завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае избрания президентом США.

Политик рассказал, что собирается сделать, если выиграет выборы президента. По его словам, он сразу позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и попросит «заключить сделку», передает RT.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью подкасту PBD. «Зеленский никогда не должен был позволить этому конфликту начаться», — сказал Трамп. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше». Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Также он сообщал намерении завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае избрания президентом США. Политик рассказал, что собирается сделать, если выиграет выборы президента. По его словам, он сразу позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и попросит «заключить сделку», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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