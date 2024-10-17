Трамп: Зеленский несет ответственность за начало конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью подкасту PBD.
«Зеленский никогда не должен был позволить этому конфликту начаться», — сказал Трамп. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».
Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Также он сообщал намерении завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае избрания президентом США.
Политик рассказал, что собирается сделать, если выиграет выборы президента. По его словам, он сразу позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и попросит «заключить сделку», передает RT.
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