Трамп: Зеленский несет ответственность за начало конфликта на Украине

18 октября 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории» Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью подкасту PBD. «Зеленский никогда не должен был позволить этому конфликту начаться», — сказал Трамп. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше». Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Также он сообщал намерении завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае избрания президентом США. Политик рассказал, что собирается сделать, если выиграет выборы президента. По его словам, он сразу позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и попросит «заключить сделку», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью подкасту PBD. «Зеленский никогда не должен был позволить этому конфликту начаться», — сказал Трамп. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше». Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Также он сообщал намерении завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки в случае избрания президентом США. Политик рассказал, что собирается сделать, если выиграет выборы президента. По его словам, он сразу позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и попросит «заключить сделку», передает RT.