Глава Еврокомиссии частично поддержала «план победы» Зеленского

18 октября 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен поддержала так называемый «план победы» Зеленского в части своих компетенций Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, но только в части своих компетенций. Об этом она сообщила по итогам саммита стран ЕС. Как выглядит «план победы» Зеленского: лидера Украины послали куда подальше, секретные пункты «Конечно, мы поддерживаем „план победы“ Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», — сказала фон дер Ляйен на конференции, на которой Зеленский представил документ. Зеленский представил свой «план победы» лидерам ЕС, европарламентариям и министрам обороны НАТО. В него входит продолжение военных действий в Курской области, поставка вооружения с Запада, финансовая поддержка для восстановления экономики страны, размещение на Украине иностранных сил неядерного сдерживания РФ. Одним из пунктов документа было приглашении Киева в НАТО до окончания конфликта. В Швеции сообщили, что вопрос о членстве Украины в альянс сейчас не стоит. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уточнила, что альянс не пригласит Украину в военно-политический блок в ближайшее время, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, но только в части своих компетенций. Об этом она сообщила по итогам саммита стран ЕС. «Конечно, мы поддерживаем „план победы“ Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», — сказала фон дер Ляйен на конференции, на которой Зеленский представил документ. Зеленский представил свой «план победы» лидерам ЕС, европарламентариям и министрам обороны НАТО. В него входит продолжение военных действий в Курской области, поставка вооружения с Запада, финансовая поддержка для восстановления экономики страны, размещение на Украине иностранных сил неядерного сдерживания РФ. Одним из пунктов документа было приглашении Киева в НАТО до окончания конфликта. В Швеции сообщили, что вопрос о членстве Украины в альянс сейчас не стоит. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уточнила, что альянс не пригласит Украину в военно-политический блок в ближайшее время, передает RT.