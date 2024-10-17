17 октября 2024

Глава Еврокомиссии частично поддержала «план победы» Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен поддержала так называемый «план победы» Зеленского в части своих компетенций Фото:
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, но только в части своих компетенций. Об этом она сообщила по итогам саммита стран ЕС.

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«Конечно, мы поддерживаем „план победы“ Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», — сказала фон дер Ляйен на конференции, на которой Зеленский представил документ.

Зеленский представил свой «план победы» лидерам ЕС, европарламентариям и министрам обороны НАТО. В него входит продолжение военных действий в Курской области, поставка вооружения с Запада, финансовая поддержка для восстановления экономики страны, размещение на Украине иностранных сил неядерного сдерживания РФ.

Одним из пунктов документа было приглашении Киева в НАТО до окончания конфликта. В Швеции сообщили, что вопрос о членстве Украины в альянс сейчас не стоит. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уточнила, что альянс не пригласит Украину в военно-политический блок в ближайшее время, передает RT.

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, но только в части своих компетенций. Об этом она сообщила по итогам саммита стран ЕС. «Конечно, мы поддерживаем „план победы“ Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», — сказала фон дер Ляйен на конференции, на которой Зеленский представил документ. Зеленский представил свой «план победы» лидерам ЕС, европарламентариям и министрам обороны НАТО. В него входит продолжение военных действий в Курской области, поставка вооружения с Запада, финансовая поддержка для восстановления экономики страны, размещение на Украине иностранных сил неядерного сдерживания РФ. Одним из пунктов документа было приглашении Киева в НАТО до окончания конфликта. В Швеции сообщили, что вопрос о членстве Украины в альянс сейчас не стоит. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уточнила, что альянс не пригласит Украину в военно-политический блок в ближайшее время, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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