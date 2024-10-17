Россия без пластика: названы сроки запрета трех видов одноразовых изделий

С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет на производство трех видов упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовых актов. К 2030 году планируется расширить перечень еще на 17 позиций. Что туда должно войти — в материале URA.RU.
В России запретят три вида неутилизируемой упаковки:
- ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных;
- многослойных ПЭТ-бутылок;
- ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.
В РЭО назвали дерево, металл и стекло наиболее экологичными видами упаковки
В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. В этот список вошли металл, стекло, дерево и картон. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор, передает RT. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов. По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой.
Какие упаковки планируют запретить
С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании:
- многокомпонентная упаковка Bag-in-Box;
- гибкая вакуумная упаковка дойпак;
- флоупак;
- многослойные тубы от зубной пасты;
- многокомпонентные пакеты в форме кувшина;
- полимерные саше-пакеты до 80 мм;
- сетки для овощей и фруктов;
- пищевая упаковка из вспененного полистирола и т. д.
Минпромторг еще в 2023 году получил весь перечень пластиков, которые планируют запретить. Как сообщал «
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