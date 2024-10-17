17 октября 2024

Россия без пластика: названы сроки запрета трех видов одноразовых изделий

Правительство запретило три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, картошка, картофель, картофель в сетке
К 2030 хотят запретить сетки для овощей и фруктов Фото:

С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет на производство трех видов упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовых актов. К 2030 году планируется расширить перечень еще на 17 позиций. Что туда должно войти — в материале URA.RU.

В России запретят три вида неутилизируемой упаковки:

  • ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных;
  • многослойных ПЭТ-бутылок;
  • ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.

В РЭО назвали дерево, металл и стекло наиболее экологичными видами упаковки

В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. В этот список вошли металл, стекло, дерево и картон. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор, передает RT. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов. По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой.

Какие упаковки планируют запретить

С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании:

  • многокомпонентная упаковка Bag-in-Box;
  • гибкая вакуумная упаковка дойпак;
  • флоупак;
  • многослойные тубы от зубной пасты;
  • многокомпонентные пакеты в форме кувшина;
  • полимерные саше-пакеты до 80 мм;
  • сетки для овощей и фруктов;
  • пищевая упаковка из вспененного полистирола и т. д.

Минпромторг еще в 2023 году получил весь перечень пластиков, которые планируют запретить. Как сообщал «Коммерсант», к 2030 году планируется запретить 17 позиций.

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С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет на производство трех видов упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовых актов. К 2030 году планируется расширить перечень еще на 17 позиций. Что туда должно войти — в материале URA.RU. В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. В этот список вошли металл, стекло, дерево и картон. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор, передает RT. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов. По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой. С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании: Минпромторг еще в 2023 году получил весь перечень пластиков, которые планируют запретить. Как сообщал «Коммерсант», к 2030 году планируется запретить 17 позиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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