Россия без пластика: названы сроки запрета трех видов одноразовых изделий

Правительство запретило три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

18 октября 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

К 2030 хотят запретить сетки для овощей и фруктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет на производство трех видов упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовых актов. К 2030 году планируется расширить перечень еще на 17 позиций. Что туда должно войти — в материале URA.RU. В России запретят три вида неутилизируемой упаковки: ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных;

многослойных ПЭТ-бутылок;

ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки. В РЭО назвали дерево, металл и стекло наиболее экологичными видами упаковки В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. В этот список вошли металл, стекло, дерево и картон. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор, передает RT. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов. По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой. Какие упаковки планируют запретить С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании: многокомпонентная упаковка Bag-in-Box;

гибкая вакуумная упаковка дойпак;

флоупак;

многослойные тубы от зубной пасты;

многокомпонентные пакеты в форме кувшина;

полимерные саше-пакеты до 80 мм;

сетки для овощей и фруктов;

пищевая упаковка из вспененного полистирола и т. д. Минпромторг еще в 2023 году получил весь перечень пластиков, которые планируют запретить. Как сообщал « Коммерсант» , к 2030 году планируется запретить 17 позиций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет на производство трех видов упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовых актов. К 2030 году планируется расширить перечень еще на 17 позиций. Что туда должно войти — в материале URA.RU. В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. В этот список вошли металл, стекло, дерево и картон. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор, передает RT. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов. По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой. С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании: Минпромторг еще в 2023 году получил весь перечень пластиков, которые планируют запретить. Как сообщал «Коммерсант», к 2030 году планируется запретить 17 позиций.