В Челябинской области ожидается перепад температур в 25 градусов

До конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.
«18 октября ночью ожидается до минус семи градусов, в низинах — до минус 12. Днем температура воздуха прогреется до плюс 12 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра Челябинской области.
Аналогичная погода ожидает жителей региона в выходные. 19 и 20 октября ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10-13 градусов, а днем подниматься до 12 градусов со знаком плюс.
Ранее URA.RU сообщало, что до конца октября в Челябинской области будет тепло — до плюс 10 градусов. Осадков, о которых синоптики предупреждали ранее, не ожидается.
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