17 октября 2024

В Челябинской области ожидается перепад температур в 25 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Челябинск, погода, нму, климат, осень, туман
В Челябинской области ожидается перепад температур от минус 12 до плюс 12 градусов Фото:

До конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.

«18 октября ночью ожидается до минус семи градусов, в низинах — до минус 12. Днем температура воздуха прогреется до плюс 12 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра Челябинской области.

Аналогичная погода ожидает жителей региона в выходные. 19 и 20 октября ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10-13 градусов, а днем подниматься до 12 градусов со знаком плюс.

Ранее URA.RU сообщало, что до конца октября в Челябинской области будет тепло — до плюс 10 градусов. Осадков, о которых синоптики предупреждали ранее, не ожидается.

19 и 20 октября в Челябинской области ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10-13 градусов
19 и 20 октября в Челябинской области ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10-13 градусов

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До конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра. «18 октября ночью ожидается до минус семи градусов, в низинах — до минус 12. Днем температура воздуха прогреется до плюс 12 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра Челябинской области. Аналогичная погода ожидает жителей региона в выходные. 19 и 20 октября ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10-13 градусов, а днем подниматься до 12 градусов со знаком плюс. Ранее URA.RU сообщало, что до конца октября в Челябинской области будет тепло — до плюс 10 градусов. Осадков, о которых синоптики предупреждали ранее, не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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