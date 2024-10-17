Водитель сбил двух подростков на самокате в Челябинске

В Челябинске во дворе дома по улице Комарова водитель иномарки сбил двух подростков, которые ехали на одном самокате. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 17 октября в 19:50 часов во дворе дома №92 по улице Комарова в Челябинске. 29-летний водитель Mitsubishi Space столкнулся с электросамокатом Woosh, которым управлял несовершеннолетний водитель и перевозил несовершеннолетнего пассажира», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Оба подростка получили травмы.
В Госавтоинспекции напоминают, что на электросамокате запрещено перевозить пассажиров, один самокат — один человек. Также при приближении к пешеходному переходу необходимо спешиться, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
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