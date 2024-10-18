В Петербурге второй раз за месяц из-за нелепого случая погибает младенец

В Санкт-Петербурге полугодовалый мальчик умер после того, как ударился головой о чугунную ванну. По данным следствия, няня, 24-летняя уроженка Узбекистана по имени Севинж, не справилась с уходом за ребенком во время купания.
«Родители оставили сына с уроженкой Узбекистана Севинж, чтобы пойти на работу. Но вскоре няня позвонила семье и сообщила о трагедии. Было предварительно установлено, что малыш скончался от тупой травмы головы с переломами костей черепа», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
После этого было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Севинж была задержана, и в ближайшее время ей предстоит суд, который определит меру пресечения. Няня находилась в стране без официальной регистрации, что также может повлиять на ход дела. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
О смерти шестимесячного ребенка стало известно накануне, 17 октября. Мать и отец малыша работают на складах интернет-магазинов и уже не раз оставляли сына с родственниками. Однако в день трагедии никто не мог остаться с ребенком, поэтому родителям пришлось искать няню в интернете. Вечером Севинж сообщила о недомоганиях ребенка, малыша госпитализировали в состоянии клинической смерти, но вскоре он умер в больничной палате.
В Петербурге это уже второй подобный случай за месяц. Вечером 4 октября в поселке Петровское Ленинградской области трехлетний мальчик играл с магнитами и случайно их проглотил. Врачи почти неделю боролись за его жизнь, однако ребенок скончался. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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