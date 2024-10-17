Происшествия Спецназовец Росгвардии спас жизнь женщины после ДТП на перекрестке в Челябинске. Видео 18 октября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Экипаж спецназа проезжал рядом с местом ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боец отряда спецназа «Гром» 18 октября спас жизнь женщины после того, как ее сбил большегруз на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «На перекрестке женщину сбил грузовик. В результате ранения у нее началось артериальное кровотечение. Она скончалась бы через несколько минут, но по счастливому стечению обстоятельств свидетелем ДТП стал экипаж отряда „Гром“. Замруководителя отряда наложил жгут и провел тампонирование, тем самым остановив кровопотерю, и вызвал на место медиков», — сообщили в пресс-службе. Происшествие случилось в 11:24. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Боец отряда спецназа «Гром» 18 октября спас жизнь женщины после того, как ее сбил большегруз на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «На перекрестке женщину сбил грузовик. В результате ранения у нее началось артериальное кровотечение. Она скончалась бы через несколько минут, но по счастливому стечению обстоятельств свидетелем ДТП стал экипаж отряда „Гром“. Замруководителя отряда наложил жгут и провел тампонирование, тем самым остановив кровопотерю, и вызвал на место медиков», — сообщили в пресс-службе. Происшествие случилось в 11:24. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям