Боец отряда спецназа «Гром» 18 октября спас жизнь женщины после того, как ее сбил большегруз на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
«На перекрестке женщину сбил грузовик. В результате ранения у нее началось артериальное кровотечение. Она скончалась бы через несколько минут, но по счастливому стечению обстоятельств свидетелем ДТП стал экипаж отряда „Гром“. Замруководителя отряда наложил жгут и провел тампонирование, тем самым остановив кровопотерю, и вызвал на место медиков», — сообщили в пресс-службе.
Происшествие случилось в 11:24. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.
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