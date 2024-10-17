17 октября 2024

Спецназовец Росгвардии спас жизнь женщины после ДТП на перекрестке в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, спецназ, черный берет
Экипаж спецназа проезжал рядом с местом ДТП Фото:

Боец отряда спецназа «Гром» 18 октября спас жизнь женщины после того, как ее сбил большегруз на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«На перекрестке женщину сбил грузовик. В результате ранения у нее началось артериальное кровотечение. Она скончалась бы через несколько минут, но по счастливому стечению обстоятельств свидетелем ДТП стал экипаж отряда „Гром“. Замруководителя отряда наложил жгут и провел тампонирование, тем самым остановив кровопотерю, и вызвал на место медиков», — сообщили в пресс-службе.

Происшествие случилось в 11:24. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.

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Боец отряда спецназа «Гром» 18 октября спас жизнь женщины после того, как ее сбил большегруз на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «На перекрестке женщину сбил грузовик. В результате ранения у нее началось артериальное кровотечение. Она скончалась бы через несколько минут, но по счастливому стечению обстоятельств свидетелем ДТП стал экипаж отряда „Гром“. Замруководителя отряда наложил жгут и провел тампонирование, тем самым остановив кровопотерю, и вызвал на место медиков», — сообщили в пресс-службе. Происшествие случилось в 11:24. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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