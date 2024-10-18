Blomberg: из-за мрачных перспектив по Украине в США хотят изменить планы по РФ

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Перспективы Украины в конфликте с Россией становятся все мрачнее, заявил американский обозреватель Хэл Брендс
Перспективы Украины в конфликте с Россией становятся все мрачнее, заявил американский обозреватель Хэл Брендс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США склоняются к решению конфликта на Украине путем переговоров с Россией из-за того, что перспективы этой страны становятся все мрачнее. Об этом заявил обозреватель американского агентства Хэл Брендс. 

«По мере того, как перспективы Украины становятся все мрачнее, в Вашингтоне растет давление в пользу урегулирования путем переговоров», — заявил Хэл Брендс в статье Bloomberg. По его словам, ни один из планов двух кандидатов в президенты США- Дональда Трампа и Камалы Харрис, не дает ответа о завершении конфликта в пользу Киева.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что сейчас не тот этап, чтобы можно было говорить о приглашении Украины в Североатлантический альянс в краткосрочной перспективе. Об этом пишет MK.RU.

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США склоняются к решению конфликта на Украине путем переговоров с Россией из-за того, что перспективы этой страны становятся все мрачнее. Об этом заявил обозреватель американского агентства Хэл Брендс.  «По мере того, как перспективы Украины становятся все мрачнее, в Вашингтоне растет давление в пользу урегулирования путем переговоров», — заявил Хэл Брендс в статье Bloomberg. По его словам, ни один из планов двух кандидатов в президенты США- Дональда Трампа и Камалы Харрис, не дает ответа о завершении конфликта в пользу Киева. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что сейчас не тот этап, чтобы можно было говорить о приглашении Украины в Североатлантический альянс в краткосрочной перспективе. Об этом пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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