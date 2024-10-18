В выходные на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ограничат движение

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Упрдор. Курган , трасса, упрдор, дорога
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» возле Миасса в Челябинской области с 18 по 20 октября поэтапно будут ограничивать движение для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Осуществляется временное ограничение дорожного движения в Миасском городском округе Челябинской области на участке трассы М-5 „Урал“ км 1780 — км 1790 с 18 ноября по 20 октября 2024 года включительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение связано с подготовкой к вводу в эксплуатацию одного из участков дороги по направлению в Москву из Челябинска.

Единовременных ограничений на всей протяженности участка вводиться не будет. Водителей призывают учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

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На участке трассы М-5 «Урал» возле Миасса в Челябинской области с 18 по 20 октября поэтапно будут ограничивать движение для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Осуществляется временное ограничение дорожного движения в Миасском городском округе Челябинской области на участке трассы М-5 „Урал“ км 1780 — км 1790 с 18 ноября по 20 октября 2024 года включительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение связано с подготовкой к вводу в эксплуатацию одного из участков дороги по направлению в Москву из Челябинска. Единовременных ограничений на всей протяженности участка вводиться не будет. Водителей призывают учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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