В выходные на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ограничат движение

На участке трассы М-5 «Урал» возле Миасса в Челябинской области с 18 по 20 октября поэтапно будут ограничивать движение для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Осуществляется временное ограничение дорожного движения в Миасском городском округе Челябинской области на участке трассы М-5 „Урал“ км 1780 — км 1790 с 18 ноября по 20 октября 2024 года включительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение связано с подготовкой к вводу в эксплуатацию одного из участков дороги по направлению в Москву из Челябинска.
Единовременных ограничений на всей протяженности участка вводиться не будет. Водителей призывают учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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