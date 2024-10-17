17 октября 2024

«Часть требований сотрудниками игнорируется»: Федеральная служба нашла нарушения в ямальском аэропорту

36 нарушений нашел Росприроднадзор при проверке аэропорта Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэровокзал Ноябрьска проверил Росприроднадзор
Аэровокзал Ноябрьска проверил Росприроднадзор Фото:

Росприроднадзор выявил 36 нарушений природоохранного законодательства в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Инспекторы службы осмотрели территорию объекта, тщательно проанализировали документацию — всего было зафиксировано 36 нарушений природоохранного законодательства. Работа предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду основывается на ложных и ошибочных данных, а часть требований сотрудниками игнорируется», — передает Росприроднадзор в своем telegram-канале.

Нарушения обнаружили при проверке документов аэропорта. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало о том, как в аэропорту Ноябрьска появится новая система посадки самолетов. Там обновят радиомаячные системы.

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Росприроднадзор выявил 36 нарушений природоохранного законодательства в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Инспекторы службы осмотрели территорию объекта, тщательно проанализировали документацию — всего было зафиксировано 36 нарушений природоохранного законодательства. Работа предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду основывается на ложных и ошибочных данных, а часть требований сотрудниками игнорируется», — передает Росприроднадзор в своем telegram-канале. Нарушения обнаружили при проверке документов аэропорта. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало о том, как в аэропорту Ноябрьска появится новая система посадки самолетов. Там обновят радиомаячные системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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