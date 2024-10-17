«Часть требований сотрудниками игнорируется»: Федеральная служба нашла нарушения в ямальском аэропорту

Росприроднадзор выявил 36 нарушений природоохранного законодательства в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Инспекторы службы осмотрели территорию объекта, тщательно проанализировали документацию — всего было зафиксировано 36 нарушений природоохранного законодательства. Работа предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду основывается на ложных и ошибочных данных, а часть требований сотрудниками игнорируется», — передает Росприроднадзор в своем telegram-канале.
Нарушения обнаружили при проверке документов аэропорта. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало о том, как в аэропорту Ноябрьска появится новая система посадки самолетов. Там обновят радиомаячные системы.
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