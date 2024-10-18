США требуют от Украины более молодых призывников

Власти США обсуждают с Украиной снижение возраста мобилизации, так как стремятся выяснить причины, по которым Киев не включает в состав ВСУ лиц от 18 до 25 лет. Об этом заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.
«Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25», — передает слова Умерова «Укринформ». Видео с обращением главы Минобороны опубликовано в telegram-канале агентства.
Штаты не настаивают на снижении Украиной возраста мобилизации, отмечает Умеров. По его словам, все детали о том, как человек становится военнообязанным, находятся в принятом Верховной Радой и Минобороны законе.
Ранее стало известно, что украинский военкомат проводит облавы на мужчин призывного возраста. Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что такие действия Киева связаны с «крахом» плана по мобилизации, передает 360.ru. По его словам, Украина готовит контрнаступление, для которого нужны дополнительные силы.
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