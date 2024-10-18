Курганская молодежь сможет получить премию мэра

В Кургане будут вручать шесть премий главы города для трудящейся молодежи. Выплата составит 114 942 рубля. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте мэрии Кургана.
«Учредить в 2024 году шесть премий главы города Кургана в размере 114 942 рубля каждая. Всем участникам, в торжественной обстановке вручить: диплом и подарочный сертификат, номиналом до 3 000 рублей», — говорится в постановлении.
Кроме того, расходы на выплату премий будут произведены в 2025 году из средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане». Премии будут вручаться в торжественной обстановке, победители получат памятные стелы и денежные вознаграждения.
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