Курганская молодежь сможет получить премию мэра

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Мэрия Кургана объявила о выплатах для молодежи
Мэрия Кургана объявила о выплатах для молодежи Фото:

В Кургане будут вручать шесть премий главы города для трудящейся молодежи. Выплата составит 114 942 рубля. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте мэрии Кургана. 

«Учредить в 2024 году шесть премий главы города Кургана в размере 114 942 рубля каждая. Всем участникам, в торжественной обстановке вручить: диплом и подарочный сертификат, номиналом до 3 000 рублей», — говорится в постановлении.

Кроме того, расходы на выплату премий будут произведены в 2025 году из средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане». Премии будут вручаться в торжественной обстановке, победители получат памятные стелы и денежные вознаграждения.

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В Кургане будут вручать шесть премий главы города для трудящейся молодежи. Выплата составит 114 942 рубля. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте мэрии Кургана.  «Учредить в 2024 году шесть премий главы города Кургана в размере 114 942 рубля каждая. Всем участникам, в торжественной обстановке вручить: диплом и подарочный сертификат, номиналом до 3 000 рублей», — говорится в постановлении. Кроме того, расходы на выплату премий будут произведены в 2025 году из средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане». Премии будут вручаться в торжественной обстановке, победители получат памятные стелы и денежные вознаграждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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