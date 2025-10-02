Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. С подконтрольной Украине территории возвращены 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц. В обмен Россия передала Украине 185 военнопленных ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что в том числе на родину были возвращены 20 гражданских лиц. Сейчас все они находятся в безопасности. Освобожденных доставили в Республику Беларусь, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Последний обмен состоялся 24 августа. Тогда России и Украине были возвращены по 146 военнопленных, а также восемь жителей Курской области, удерживавшихся в Сумах с февраля. Организацию прошлой передачи обеспечивали Объединенные Арабские Эмираты, выступившие посредниками по гуманитарной линии.

Российские военнопленные были доставлены в Беларусь, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. После чего они были транспортированы на территорию РФ для прохождения лечения и восстановления в медицинских учреждениях, находящихся в ведении МО.

