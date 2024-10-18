Mash: в Петербурге пострадали три человека в ДТП с водителем-балалаечником

19 октября 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге задержали виновника ДТП в неадекватном состоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Санкт-Петербурге произошло ДТП с тремя пострадавшими. Его виновник вместо того, чтобы вызвать скорую, устроил концерт на балалайке. Мужчина в неадекватном состоянии достал музыкальный инструмент перед разбитым автомобилем и начал на нем играть. «ДТП произошло на улице Костюшко. Водитель Land Rover врезался в Ладу, которая от удара перевернулась. В ней пострадали три человека, включая 11-месячного ребенка. По предварительным данным, виновник аварии был пьян», — сообщил telegram-канал Mash. Водитель иномарки не стал вызывать карету скорой помощи. Он достал балалайку и начал на ней играть. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех деталей происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с тремя пострадавшими. Его виновник вместо того, чтобы вызвать скорую, устроил концерт на балалайке. Мужчина в неадекватном состоянии достал музыкальный инструмент перед разбитым автомобилем и начал на нем играть. «ДТП произошло на улице Костюшко. Водитель Land Rover врезался в Ладу, которая от удара перевернулась. В ней пострадали три человека, включая 11-месячного ребенка. По предварительным данным, виновник аварии был пьян», — сообщил telegram-канал Mash. Водитель иномарки не стал вызывать карету скорой помощи. Он достал балалайку и начал на ней играть. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех деталей происшествия.