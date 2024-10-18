Mash: в Петербурге пострадали три человека в ДТП с водителем-балалаечником

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с тремя пострадавшими. Его виновник вместо того, чтобы вызвать скорую, устроил концерт на балалайке. Мужчина в неадекватном состоянии достал музыкальный инструмент перед разбитым автомобилем и начал на нем играть.
«ДТП произошло на улице Костюшко. Водитель Land Rover врезался в Ладу, которая от удара перевернулась. В ней пострадали три человека, включая 11-месячного ребенка. По предварительным данным, виновник аварии был пьян», — сообщил telegram-канал Mash.
Водитель иномарки не стал вызывать карету скорой помощи. Он достал балалайку и начал на ней играть. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех деталей происшествия.
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