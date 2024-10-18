18 октября 2024

Mash: в Петербурге пострадали три человека в ДТП с водителем-балалаечником

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
В Санкт-Петербурге задержали виновника ДТП в неадекватном состоянии Фото:

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с тремя пострадавшими. Его виновник вместо того, чтобы вызвать скорую, устроил концерт на балалайке. Мужчина в неадекватном состоянии достал музыкальный инструмент перед разбитым автомобилем и начал на нем играть.

«ДТП произошло на улице Костюшко. Водитель Land Rover врезался в Ладу, которая от удара перевернулась. В ней пострадали три человека, включая 11-месячного ребенка. По предварительным данным, виновник аварии был пьян», — сообщил telegram-канал Mash.

Водитель иномарки не стал вызывать карету скорой помощи. Он достал балалайку и начал на ней играть. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех деталей происшествия.

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В Санкт-Петербурге произошло ДТП с тремя пострадавшими. Его виновник вместо того, чтобы вызвать скорую, устроил концерт на балалайке. Мужчина в неадекватном состоянии достал музыкальный инструмент перед разбитым автомобилем и начал на нем играть. «ДТП произошло на улице Костюшко. Водитель Land Rover врезался в Ладу, которая от удара перевернулась. В ней пострадали три человека, включая 11-месячного ребенка. По предварительным данным, виновник аварии был пьян», — сообщил telegram-канал Mash. Водитель иномарки не стал вызывать карету скорой помощи. Он достал балалайку и начал на ней играть. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех деталей происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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