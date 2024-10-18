18 октября 2024

Mash: жена арестованного экс-мэра Сочи прятала миллионы в цветочном горшке

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Силовики во время обыска нашли 47 млн рублей Фото:

Силовики провели следственные действия в московской квартире супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в создании организованной преступной группы. В результате обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47 миллионов рублей, спрятанные в цветочном горшке и коробках из-под обуви.

«Обыск проводился в квартире, которая занимает 320 квадратных метров и находится на Центральном бульваре. Наличные средства были спрятаны в цветочном горшке и коробках из-под обуви», — передает telegram-канал Mash. Кроме этого в квартире нашли серебряные канделябры и иконы, мраморные бюсты Николая II и другие ценности.

Алексея Копайгородского подозревают в создании организованной преступной группы. Его задержали 25 сентября в Луганске. В октябре суд в Москве арестовал денежные средства на счетах Алексея и его жены.

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Силовики провели следственные действия в московской квартире супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в создании организованной преступной группы. В результате обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47 миллионов рублей, спрятанные в цветочном горшке и коробках из-под обуви. «Обыск проводился в квартире, которая занимает 320 квадратных метров и находится на Центральном бульваре. Наличные средства были спрятаны в цветочном горшке и коробках из-под обуви», — передает telegram-канал Mash. Кроме этого в квартире нашли серебряные канделябры и иконы, мраморные бюсты Николая II и другие ценности. Алексея Копайгородского подозревают в создании организованной преступной группы. Его задержали 25 сентября в Луганске. В октябре суд в Москве арестовал денежные средства на счетах Алексея и его жены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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