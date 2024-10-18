Mash: жена арестованного экс-мэра Сочи прятала миллионы в цветочном горшке

19 октября 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Силовики во время обыска нашли 47 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики провели следственные действия в московской квартире супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в создании организованной преступной группы. В результате обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47 миллионов рублей, спрятанные в цветочном горшке и коробках из-под обуви. «Обыск проводился в квартире, которая занимает 320 квадратных метров и находится на Центральном бульваре. Наличные средства были спрятаны в цветочном горшке и коробках из-под обуви», — передает telegram-канал Mash. Кроме этого в квартире нашли серебряные канделябры и иконы, мраморные бюсты Николая II и другие ценности. Алексея Копайгородского подозревают в создании организованной преступной группы. Его задержали 25 сентября в Луганске. В октябре суд в Москве арестовал денежные средства на счетах Алексея и его жены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики провели следственные действия в московской квартире супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в создании организованной преступной группы. В результате обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47 миллионов рублей, спрятанные в цветочном горшке и коробках из-под обуви. «Обыск проводился в квартире, которая занимает 320 квадратных метров и находится на Центральном бульваре. Наличные средства были спрятаны в цветочном горшке и коробках из-под обуви», — передает telegram-канал Mash. Кроме этого в квартире нашли серебряные канделябры и иконы, мраморные бюсты Николая II и другие ценности. Алексея Копайгородского подозревают в создании организованной преступной группы. Его задержали 25 сентября в Луганске. В октябре суд в Москве арестовал денежные средства на счетах Алексея и его жены.