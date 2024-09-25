Экс-мэр Сочи задержан в зоне СВО: что известно о Алексее Копайгородском

Mash: бывший мэр Сочи задержан в зоне СВО по подозрению в создании ОПГ

25 сентября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Копайгородский подал в отставку весной 2024 года, а уже в сентябре стало известно о его участии в СВО Фото: Анна Гулева\Wikipedia\CC BY-SA 4.0 Алексей Копайгородский — бывший мэр города Сочи. Сегодня, 25 сентября, он был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы. О биографии Копайгородского, его карьере и задержании — в материале URA.RU. Биография Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в городе Краснодар. Окончив школу с серебряной медалью, он продолжил свое образование в Военном училище имени С. М. Штеменко. После получения первого высшего образования он поступил во Владимирский юридический институт ФСИН, который окончил в 2012 году. Через год Копайгородский защитил кандидатскую диссертацию на тему воспитания курсантов в вузах Министерства обороны РФ. Копайгородский является почетным гражданином города Сочи и Героем труда Кубани Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Карьера Копайгородский начал свою карьеру в администрации Краснодарского края в 2014 году. За пять лет он прошел путь от заместителя начальника управления по работе с политическими партиями до заместителя губернатора Кубани. В сентябре 2019 года он был избран мэром Сочи. На этом посту политик инициировал несколько значимых проектов в поддержку местного производства и бизнеса. Также он активно занимался вопросами городской архитектуры и предотвращал последствия шторма, который обрушился на черноморское побережье осенью 2023 года. Личная жизнь Бывший мэр Сочи женат на Анастасии Грединой, дочери известного бизнесмена Дмитрия Гредина. У пары двое детей. В соответствии с официальными декларациями, доходы его жены значительно превышают его собственные. За 2021 год Копайгородский заработал 1,41 миллиона рублей, а его жена — 37,5 миллионов рублей Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Задержание Весной 2024 года Алексей объявил об отставке и участии в СВО как доброволец. Однако 25 сентября он был задержан и доставлен в Москву по обвинению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Его бывший советник Родион Пищур ранее был задержан по аналогичным обвинениям. Следствие предполагает, что организованная группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей ежемесячно на продаже мест для захоронений. Были проведены обыски у Копайгородского и его предполагаемых подельников. Следователи допрашивают и супругу экс-мэра Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Копайгородский — бывший мэр города Сочи. Сегодня, 25 сентября, он был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы. О биографии Копайгородского, его карьере и задержании — в материале URA.RU. Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в городе Краснодар. Окончив школу с серебряной медалью, он продолжил свое образование в Военном училище имени С. М. Штеменко. После получения первого высшего образования он поступил во Владимирский юридический институт ФСИН, который окончил в 2012 году. Через год Копайгородский защитил кандидатскую диссертацию на тему воспитания курсантов в вузах Министерства обороны РФ. Копайгородский начал свою карьеру в администрации Краснодарского края в 2014 году. За пять лет он прошел путь от заместителя начальника управления по работе с политическими партиями до заместителя губернатора Кубани. В сентябре 2019 года он был избран мэром Сочи. На этом посту политик инициировал несколько значимых проектов в поддержку местного производства и бизнеса. Также он активно занимался вопросами городской архитектуры и предотвращал последствия шторма, который обрушился на черноморское побережье осенью 2023 года. Бывший мэр Сочи женат на Анастасии Грединой, дочери известного бизнесмена Дмитрия Гредина. У пары двое детей. В соответствии с официальными декларациями, доходы его жены значительно превышают его собственные. Весной 2024 года Алексей объявил об отставке и участии в СВО как доброволец. Однако 25 сентября он был задержан и доставлен в Москву по обвинению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Его бывший советник Родион Пищур ранее был задержан по аналогичным обвинениям. Следствие предполагает, что организованная группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей ежемесячно на продаже мест для захоронений. Были проведены обыски у Копайгородского и его предполагаемых подельников. Следователи допрашивают и супругу экс-мэра Сочи.