Челябинку обвинили в терроризме и обокрали на миллионы

Сотрудницу завода из Миасса Челябинской области обманули мошенники. Сперва они обвинили женщину в связи с террористами, а после заставили перевести два с половиной миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«По телефону жертве сообщили, что кто-то пытается оформить от ее имени кредит. Также злоумышленники заявили, что потерпевшая сообщила код от своего кабинета на Госуслугах террористам. Они обвинили ее в сговоре с международными преступниками, поскольку якобы по ее счетам совершались сомнительные переводы», — рассказали в пресс-службе областного главка.
По словам обманутой женщины, мошенники проявляли дерзость и настойчивость в своих обвинениях. Испугавшись, потерпевшая согласилась перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В итоге они лишилась двух с половиной миллионов рублей, большая часть из которых были кредитными.
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