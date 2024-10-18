18 октября 2024

Челябинку обвинили в терроризме и обокрали на миллионы

Мошенники обвинили жительницу Миасса в терроризме и обокрали на миллионы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Жительница Миасса перевела мошенникам два с половиной миллиона рублей, большинство из которых были кредитными Фото:

Сотрудницу завода из Миасса Челябинской области обманули мошенники. Сперва они обвинили женщину в связи с террористами, а после заставили перевести два с половиной миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«По телефону жертве сообщили, что кто-то пытается оформить от ее имени кредит. Также злоумышленники заявили, что потерпевшая сообщила код от своего кабинета на Госуслугах террористам. Они обвинили ее в сговоре с международными преступниками, поскольку якобы по ее счетам совершались сомнительные переводы», — рассказали в пресс-службе областного главка.

По словам обманутой женщины, мошенники проявляли дерзость и настойчивость в своих обвинениях. Испугавшись, потерпевшая согласилась перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В итоге они лишилась двух с половиной миллионов рублей, большая часть из которых были кредитными.

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Сотрудницу завода из Миасса Челябинской области обманули мошенники. Сперва они обвинили женщину в связи с террористами, а после заставили перевести два с половиной миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «По телефону жертве сообщили, что кто-то пытается оформить от ее имени кредит. Также злоумышленники заявили, что потерпевшая сообщила код от своего кабинета на Госуслугах террористам. Они обвинили ее в сговоре с международными преступниками, поскольку якобы по ее счетам совершались сомнительные переводы», — рассказали в пресс-службе областного главка. По словам обманутой женщины, мошенники проявляли дерзость и настойчивость в своих обвинениях. Испугавшись, потерпевшая согласилась перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В итоге они лишилась двух с половиной миллионов рублей, большая часть из которых были кредитными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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