Обокравшую мать больного ребенка из Челябинска лже-целительницу задержали

Жительницу Усть-Катава Челябинской области обворовала мошенница под предлогом лечения ребенка. Злоумышленницу задержали в Ульяновской области. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«Жительница Кемерова пообещала помочь челябинке в лечении ребенка. Под предлогом проведения ритуала она забрала у нее серьги и два кольца, после чего исчезла. Оперативники установили возможный маршрут движения подозреваемой», — рассказали в пресс-службе областного главка.
Полицейские передали ориентировку коллегам из Ульяновской области. Они задержали злоумышленницу. Ей оказалась 49-летняя ранее судимая кемеровчанка. Сейчас ее проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.
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