18 октября 2024

Обокравшую мать больного ребенка из Челябинска лже-целительницу задержали

© Служба новостей «URA.RU»
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Место убийства полуторамесячного ребенка. Екатеринбург , полицейские, силовики, полк ппсп, сотрудники полиции, полицейский автомобиль
Полицейские задержали мошенницу, которая украла у матери больного ребенка украшения Фото:

Жительницу Усть-Катава Челябинской области обворовала мошенница под предлогом лечения ребенка. Злоумышленницу задержали в Ульяновской области. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«Жительница Кемерова пообещала помочь челябинке в лечении ребенка. Под предлогом проведения ритуала она забрала у нее серьги и два кольца, после чего исчезла. Оперативники установили возможный маршрут движения подозреваемой», — рассказали в пресс-службе областного главка.

Полицейские передали ориентировку коллегам из Ульяновской области. Они задержали злоумышленницу. Ей оказалась 49-летняя ранее судимая кемеровчанка. Сейчас ее проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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Жительницу Усть-Катава Челябинской области обворовала мошенница под предлогом лечения ребенка. Злоумышленницу задержали в Ульяновской области. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Жительница Кемерова пообещала помочь челябинке в лечении ребенка. Под предлогом проведения ритуала она забрала у нее серьги и два кольца, после чего исчезла. Оперативники установили возможный маршрут движения подозреваемой», — рассказали в пресс-службе областного главка. Полицейские передали ориентировку коллегам из Ульяновской области. Они задержали злоумышленницу. Ей оказалась 49-летняя ранее судимая кемеровчанка. Сейчас ее проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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