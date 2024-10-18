18 октября 2024

В Екатеринбурге 16-летняя забеременела от брата вторым ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Первого ребенка девочка родила в 14 лет
Первого ребенка девочка родила в 14 лет Фото:

В Екатеринбурге 16-летняя цыганка забеременела от родственника вторым ребенком. Первый, как стало известно URA.RU, родился, когда ей было 14. Имя девушки агентство не раскрывает по требованиям законодательства.

Обстоятельства вскрылись, когда она обратилась в больницу, чтобы встать на учет. «Девушка забеременела в сентябре. Отец ребенка — ее троюродный брат, ему 17 лет. Первый ребенок, предположительно, тоже от него. Все по обоюдному согласию, в соответствии с цыганскими традициями», — поделился источник агентства.

По его словам, молодая мама не работает и не учится. Вместе с возлюбленным она живет у его родителей. Полиция проводит проверку.

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В Екатеринбурге 16-летняя цыганка забеременела от родственника вторым ребенком. Первый, как стало известно URA.RU, родился, когда ей было 14. Имя девушки агентство не раскрывает по требованиям законодательства. Обстоятельства вскрылись, когда она обратилась в больницу, чтобы встать на учет. «Девушка забеременела в сентябре. Отец ребенка — ее троюродный брат, ему 17 лет. Первый ребенок, предположительно, тоже от него. Все по обоюдному согласию, в соответствии с цыганскими традициями», — поделился источник агентства. По его словам, молодая мама не работает и не учится. Вместе с возлюбленным она живет у его родителей. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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