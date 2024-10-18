В Челябинске три дня ищут 17-летнюю девушку с дезориентацией

В Челябинске пропала девушка 2007 года рождения Азиза Гарипова. У потерявшейся наблюдалась дезориентация. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«Последний раз девушку видели 16 октября в парке „Дружбы“ в районе Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). С тех пор ее местонахождение неизвестно. Была одета зеленую куртку, коричневую юбку в пол и черный платок с белыми вставками. С собой у нее был рюкзак», — рассказали поисковики на их сайте. Тех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят позвонить в любой отдел полиции или по телефону 8 (3513) 27-77-911.
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