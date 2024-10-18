18 октября 2024

В Челябинске три дня ищут 17-летнюю девушку с дезориентацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , ребенок, дети, девочка, новостройки, благоустройство, строительство, стройка, детская безопасность
Пропавшая в Челябинске девушка дезориентирована Фото:

В Челябинске пропала девушка 2007 года рождения Азиза Гарипова. У потерявшейся наблюдалась дезориентация. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«Последний раз девушку видели 16 октября в парке „Дружбы“ в районе Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). С тех пор ее местонахождение неизвестно. Была одета зеленую куртку, коричневую юбку в пол и черный платок с белыми вставками. С собой у нее был рюкзак», — рассказали поисковики на их сайте. Тех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят позвонить в любой отдел полиции или по телефону 8 (3513) 27-77-911.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске пропала девушка 2007 года рождения Азиза Гарипова. У потерявшейся наблюдалась дезориентация. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «Последний раз девушку видели 16 октября в парке „Дружбы“ в районе Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). С тех пор ее местонахождение неизвестно. Была одета зеленую куртку, коричневую юбку в пол и черный платок с белыми вставками. С собой у нее был рюкзак», — рассказали поисковики на их сайте. Тех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят позвонить в любой отдел полиции или по телефону 8 (3513) 27-77-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...