В Москве погиб бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Рогачев

В Москве погиб бывший вице-президент «ЮКОСа»

19 октября 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Предварительная причина смерти Михаила Рогачева — падение из окна Фото: ИТАР-ТАСС / Марат Абулхатин В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев. Предварительная причина — падение из окна, сообщают журналисты. «Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал», — передает MK.RU. В 90-е годы Рогачев занимал руководящие должности в «ЮКОС». Позже он занимал посты замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» и исполнительного директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев. Предварительная причина — падение из окна, сообщают журналисты. «Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал», — передает MK.RU. В 90-е годы Рогачев занимал руководящие должности в «ЮКОС». Позже он занимал посты замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» и исполнительного директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».