В Москве погиб бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Рогачев

Предварительная причина смерти Михаила Рогачева — падение из окнаФото: ИТАР-ТАСС / Марат Абулхатин
В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев. Предварительная причина — падение из окна, сообщают журналисты.
«Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал», — передает MK.RU. В 90-е годы Рогачев занимал руководящие должности в «ЮКОС». Позже он занимал посты замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» и исполнительного директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».
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В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев. Предварительная причина — падение из окна, сообщают журналисты. «Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал», — передает MK.RU. В 90-е годы Рогачев занимал руководящие должности в «ЮКОС». Позже он занимал посты замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» и исполнительного директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».