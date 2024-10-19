В Москве погиб бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Рогачев

В Москве погиб бывший вице-президент «ЮКОСа»
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Предварительная причина смерти Михаила Рогачева — падение из окна Фото:

В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев. Предварительная причина — падение из окна, сообщают журналисты.

«Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал», — передает MK.RU. В 90-е годы Рогачев занимал руководящие должности в «ЮКОС». Позже он занимал посты замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» и исполнительного директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».

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В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев. Предварительная причина — падение из окна, сообщают журналисты. «Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал», — передает MK.RU. В 90-е годы Рогачев занимал руководящие должности в «ЮКОС». Позже он занимал посты замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель» и исполнительного директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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