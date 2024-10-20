С 2025 года в вузы будут принимать по новым правилам: как получить дополнительные баллы

В 2025 году вузы изменят количество дополнительных баллов за достижения

20 октября 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

За хорошее итоговое сочинение можно получить сразу несколько баллов Фото: Размик Закарян © URA.RU Начиная с 2025 года, университеты поменяют правила приема студентов. Минобрнауки опубликовало документ, в котором описаны изменения в работе. Они могут вступить в силу уже в декабре 2024 года. Среди перечисленных новшеств есть пункт про индивидуальные достижения, которые помогут студентам получить дополнительные баллы. URA.RU рассказывает, как абитуриентам получить недостающие баллы в следующем учебном году. Что такое индивидуальные достижения Дополнительные баллы повышают шансы на поступление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впервые индивидуальные достижения, которые помогают студентам получить несколько дополнительных баллов, появились в 2014 году. Абитуриенты могли повысить свои шансы на поступление за ученическую, волонтерскую и спортивную деятельность. В новом порядке приема на обучение появился список всего, что приемная комиссия будет считать индивидуальными достижениями в 2025 году . К достижениям относятся: Победа или призовое место в заключительном или промежуточных этапах олимпиады для школьников. Подходят олимпиады с 8 по 11 классы.

Хорошее итоговое сочинение. Чтобы удостовериться в его качестве, университет проверит его еще раз.

Золотая или серебряная медаль, а также аттестат с отличием.

Спортивные достижения: титул чемпиона мира, Европы, России, победителя Олимпиады.

Золотой или серебряный значок ГТО.

Участие в волонтерстве — каждый вуз ставит свои требования к часам в паспорте волонтера.

Победа или призовое место в чемпионате «Абилимпикс».

Служба в армии: по призыву, контракту или в рамках частичной мобилизации. Также каждый университет может дополнить список по своему усмотрению. Например, если студент победил на внутреннем университетском конкурсе или принял участие в олимпиаде вуза, то учебное заведение вправе начислить за это несколько баллов. Что делать со своими достижениями при поступлении Стоит показать все свои достижения приемной комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если у абитуриента есть одно или несколько из перечисленных выше достижений, о нем следует рассказать в приемной комиссии во время подачи документов, подтвердив свои успехи сертификатами или дипломами. Стоит учесть, что каждый вуз отдает предпочтения различным достижениям в зависимости от направленности университета и факультета. Сколько баллов дают за достижения Каждый университет самостоятельно решает, сколько баллов давать за конкретное достижение. Примерное количество дополнительных баллов, которые может получить студент, выглядит так: За участие в Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, службу в армии можно получить до 10 баллов.

За аттестат с отличием, золотую медаль, красный диплом колледжа, а также за высокие спортивные достижения, можно получить до 10 баллов.

За итоговое сочинение можно получить до 5 баллов.

За призовое место или победу в промежуточных этапах олимпиады можно получить до 8 баллов.

За серебряную медаль можно получить до 3 баллов.

За золотой значок ГТО можно получить до 5 баллов.

За волонтерство можно получить до 2 баллов.

За чемпионат «Абилимпикс» можно получить до 10 баллов. Чтобы получить точную информацию, необходимо узнать у интересующего вас университета, сколько баллов они начисляют за достижения абитуриентов. Также важно помнить, что вуз может начислить не больше 10 баллов за индивидуальные достижения. Некоторые университеты также добавляют дополнительные баллы сверху за итоговое сочинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начиная с 2025 года, университеты поменяют правила приема студентов. Минобрнауки опубликовало документ, в котором описаны изменения в работе. Они могут вступить в силу уже в декабре 2024 года. Среди перечисленных новшеств есть пункт про индивидуальные достижения, которые помогут студентам получить дополнительные баллы. URA.RU рассказывает, как абитуриентам получить недостающие баллы в следующем учебном году. Впервые индивидуальные достижения, которые помогают студентам получить несколько дополнительных баллов, появились в 2014 году. Абитуриенты могли повысить свои шансы на поступление за ученическую, волонтерскую и спортивную деятельность. В новом порядке приема на обучение появился список всего, что приемная комиссия будет считать индивидуальными достижениями в 2025 году. К достижениям относятся: Также каждый университет может дополнить список по своему усмотрению. Например, если студент победил на внутреннем университетском конкурсе или принял участие в олимпиаде вуза, то учебное заведение вправе начислить за это несколько баллов. Если у абитуриента есть одно или несколько из перечисленных выше достижений, о нем следует рассказать в приемной комиссии во время подачи документов, подтвердив свои успехи сертификатами или дипломами. Стоит учесть, что каждый вуз отдает предпочтения различным достижениям в зависимости от направленности университета и факультета. Каждый университет самостоятельно решает, сколько баллов давать за конкретное достижение. Примерное количество дополнительных баллов, которые может получить студент, выглядит так: Чтобы получить точную информацию, необходимо узнать у интересующего вас университета, сколько баллов они начисляют за достижения абитуриентов. Также важно помнить, что вуз может начислить не больше 10 баллов за индивидуальные достижения. Некоторые университеты также добавляют дополнительные баллы сверху за итоговое сочинение.