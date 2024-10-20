Лавров уличил Джонсона в ложных воспоминаниях о мирных переговорах в Стамбуле

21 октября 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров подчеркнул, что в Стамбуле не звучали условия Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле в апреле 2022 года — это «откровенная ложь». В своих мемуарах Джонсон «пытался отрицать» его причастность к срыву переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Новость по теме Переговоры России и Украины: что входит в Стамбульский договор, к которому готов вернуться Путин «В мемуарах у него „проскочило“, что он отрицает факт срыва им переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, хотя это было подтверждено главой украинской делегации Давидом Арахамией. Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: „Украинцы никогда не хотели соглашаться на условия Владимира Путина“. Но условия президента РФ в Стамбуле не звучали, а мы согласились взять за основу документ, который принесла украинская делегация. Оставляю на совести Джонсона откровенную ложь о том, что Путин что-то навязал, а Украина на что-то не соглашалась», — заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты». Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Украина выкинула соглашения, достигнутые на переговорах в Турции, под влиянием Бориса Джонсона. Консул подчеркнул, что бывший премьер-министр убедил Киев не идти на мирное соглашение. Он напомнил, что в то время были согласованы условия, которые могли привести к достижению компромисса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле в апреле 2022 года — это «откровенная ложь». В своих мемуарах Джонсон «пытался отрицать» его причастность к срыву переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «В мемуарах у него „проскочило“, что он отрицает факт срыва им переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, хотя это было подтверждено главой украинской делегации Давидом Арахамией. Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: „Украинцы никогда не хотели соглашаться на условия Владимира Путина“. Но условия президента РФ в Стамбуле не звучали, а мы согласились взять за основу документ, который принесла украинская делегация. Оставляю на совести Джонсона откровенную ложь о том, что Путин что-то навязал, а Украина на что-то не соглашалась», — заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты». Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Украина выкинула соглашения, достигнутые на переговорах в Турции, под влиянием Бориса Джонсона. Консул подчеркнул, что бывший премьер-министр убедил Киев не идти на мирное соглашение. Он напомнил, что в то время были согласованы условия, которые могли привести к достижению компромисса.