Украина выкинула соглашения, достигнутые на переговорах в Турции, в мусорную корзину под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
«В марте 2022 года шли переговоры между российской и украинской сторонами, и выдался хороший шанс для достижения политического решения… Однако Запад, в частности экс-премьер Британии Джонсон, убедил Киев не идти на мирное соглашение с Россией, после этого Киев, можно сказать, выбросил в мусор все договоренности», — рассказал Буравов в интервью youtube-каналу Harici.
Он также напомнил, что в то время были согласованы ряд шагов, которые могли привести к достижению компромисса в будущем. Политик подчеркнул, что для проведения переговоров должны быть необходимые условия, которых Россия сейчас не видит.
Украина нарушила договоренности, которые были достигнуты 29 марта 2022 года на переговорах с Россией в апреле того же года, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда Киев предложил обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, гарантии безопасности которых должна была гарантировать украинская сторона.
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