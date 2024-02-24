Генконсул РФ раскрыл, почему Киев выкинул стамбульские соглашения

Буравов: Киев из-за Британии выбросил стамбульские договоренности в мусор

24 февраля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Буравова, в отказе Киева от стамбульских соглашений виновен Борис Джонсон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина выкинула соглашения, достигнутые на переговорах в Турции, в мусорную корзину под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов. «В марте 2022 года шли переговоры между российской и украинской сторонами, и выдался хороший шанс для достижения политического решения… Однако Запад, в частности экс-премьер Британии Джонсон, убедил Киев не идти на мирное соглашение с Россией, после этого Киев, можно сказать, выбросил в мусор все договоренности», — рассказал Буравов в интервью youtube-каналу Harici. Он также напомнил, что в то время были согласованы ряд шагов, которые могли привести к достижению компромисса в будущем. Политик подчеркнул, что для проведения переговоров должны быть необходимые условия, которых Россия сейчас не видит. Украина нарушила договоренности, которые были достигнуты 29 марта 2022 года на переговорах с Россией в апреле того же года, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда Киев предложил обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, гарантии безопасности которых должна была гарантировать украинская сторона.

Украина выкинула соглашения, достигнутые на переговорах в Турции, в мусорную корзину под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов. «В марте 2022 года шли переговоры между российской и украинской сторонами, и выдался хороший шанс для достижения политического решения… Однако Запад, в частности экс-премьер Британии Джонсон, убедил Киев не идти на мирное соглашение с Россией, после этого Киев, можно сказать, выбросил в мусор все договоренности», — рассказал Буравов в интервью youtube-каналу Harici. Он также напомнил, что в то время были согласованы ряд шагов, которые могли привести к достижению компромисса в будущем. Политик подчеркнул, что для проведения переговоров должны быть необходимые условия, которых Россия сейчас не видит. Украина нарушила договоренности, которые были достигнуты 29 марта 2022 года на переговорах с Россией в апреле того же года, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда Киев предложил обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, гарантии безопасности которых должна была гарантировать украинская сторона.