20 октября 2024

Россиян предупредили о возможном максимуме ставки ЦБ за всю историю России

© Служба новостей «URA.RU»
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Центробанк рассмотрит несколько вариантов изменения ставки, считают аналитики
Центробанк рассмотрит несколько вариантов изменения ставки, считают аналитики Фото:

На заседании в октябре Центробанк России может повысить ставку минимум до 20%. Таким мнением с РБК поделились участники консенсус-прогноза. Это рекордное значение для отечественного рынка, которое ранее было достигнуто в феврале 2022 года.

«Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19% до 20%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний», — пишет РБК. 

Так, 24 из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ожидают, что ставка будет увеличена на 100 базисных пунктов. Остальные шесть экспертов предполагают, что ЦБ установит ставку в 21%, что предполагает повышение на 200 базисных пунктов. Также рассматривается возможность увеличения ставки до 22%, однако этот сценарий маловероятен, как указал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

В феврале 2022 года, после начала СВО,  ставка достигла 20%. Однако весной Центральный банк начал политику смягчения. В текущих условиях Банк России подходит к этому значению более осторожно и не предвидит быстрого снижения ставки.

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На заседании в октябре Центробанк России может повысить ставку минимум до 20%. Таким мнением с РБК поделились участники консенсус-прогноза. Это рекордное значение для отечественного рынка, которое ранее было достигнуто в феврале 2022 года. «Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19% до 20%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний», — пишет РБК.  Так, 24 из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ожидают, что ставка будет увеличена на 100 базисных пунктов. Остальные шесть экспертов предполагают, что ЦБ установит ставку в 21%, что предполагает повышение на 200 базисных пунктов. Также рассматривается возможность увеличения ставки до 22%, однако этот сценарий маловероятен, как указал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. В феврале 2022 года, после начала СВО,  ставка достигла 20%. Однако весной Центральный банк начал политику смягчения. В текущих условиях Банк России подходит к этому значению более осторожно и не предвидит быстрого снижения ставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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