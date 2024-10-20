Politico: Трамп проиграет выборы, но все равно получит власть

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может проиграть выборы, но при этом он придет к власти и отменит результаты голосования. Об этом сообщает американская газета Politico.
«Очень реальный сценарий, при котором Трамп все равно проиграет и придет к власти. Четыре года назад действующий президент, отвергнутый американскими избирателями, все равно попытался баллотироваться на второй срок, погрузив страну в хаос, конфликты и, в конце концов, в насилие», — сообщает Politico.
Американские политики опасаются, что Трамп может попытаться отменить результаты выборов, если проиграет на них. По информации издания, угроза такого исхода сохраняется, а союзники экс-президента готовятся предпринимать действия.
Ранее Трамп в беседе с Al Arabiy заявил, что при его президентстве конфликт между ХАМАС и Израилем не случился бы, передает RT. Также экс-лидер США отметил, что глава Штатов Джо Байден спровоцировал конфликт на Украине, хотя его можно было избежать, сообщает RT.
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