20 октября 2024

Politico: Трамп проиграет выборы, но все равно получит власть

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Союзники Трампа готовятся к тому, чтобы повлиять на исход выборов
Союзники Трампа готовятся к тому, чтобы повлиять на исход выборов Фото:

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может проиграть выборы, но при этом он придет к власти и отменит результаты голосования. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Очень реальный сценарий, при котором Трамп все равно проиграет и придет к власти. Четыре года назад действующий президент, отвергнутый американскими избирателями, все равно попытался баллотироваться на второй срок, погрузив страну в хаос, конфликты и, в конце концов, в насилие», — сообщает Politico.

Американские политики опасаются, что Трамп может попытаться отменить результаты выборов, если проиграет на них. По информации издания, угроза такого исхода сохраняется, а союзники экс-президента готовятся предпринимать действия.

Ранее Трамп в беседе с Al Arabiy заявил, что при его президентстве конфликт между ХАМАС и Израилем не случился бы, передает RT. Также экс-лидер США отметил, что глава Штатов Джо Байден спровоцировал конфликт на Украине, хотя его можно было избежать, сообщает RT.

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может проиграть выборы, но при этом он придет к власти и отменит результаты голосования. Об этом сообщает американская газета Politico. «Очень реальный сценарий, при котором Трамп все равно проиграет и придет к власти. Четыре года назад действующий президент, отвергнутый американскими избирателями, все равно попытался баллотироваться на второй срок, погрузив страну в хаос, конфликты и, в конце концов, в насилие», — сообщает Politico. Американские политики опасаются, что Трамп может попытаться отменить результаты выборов, если проиграет на них. По информации издания, угроза такого исхода сохраняется, а союзники экс-президента готовятся предпринимать действия. Ранее Трамп в беседе с Al Arabiy заявил, что при его президентстве конфликт между ХАМАС и Израилем не случился бы, передает RT. Также экс-лидер США отметил, что глава Штатов Джо Байден спровоцировал конфликт на Украине, хотя его можно было избежать, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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