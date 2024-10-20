В Курганской области в нескольких населенных пунктов возникли временные проблемы с телевизионным и радиовещанием из-за плановых работ электросетевой компании и профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.
«В связи с работами электросетевой компании возможны кратковременные перерывы вещания телерадиосигнала. Эти работы затронут не только телевидение, но и радиовещание в этих регионах. В частности, в населенных пунктах Камышное и Рыбное возможны перерывы в трансляции сигнала», — указано на сайте.
Кроме того, в Кургане и Шадринске также проводятся плановые профилактические работы на радиостанциях, включая «Радио России», «Вести-FM», «Орфей» и другие. Проблемы с теле- и радиовещанием ожидаются в следующих муниципалитетах:
- Все населенные пункты Курганской области: РТРС-1 01:00 — 04:59;
- Камышное: РТРС-1, РТРС-2 06:30 — 07:30;
- Курган, Шадринск: «Радио России» 03:00 — 11:00;
- Курган: РТРС-1, РТРС-2, «Вести-FM», «Орфей», «Радио Звезда»: 02:00 — 11:00;
- Курган: «Маяк» 04:00 — 11:00;
- Рыбное: РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 15:00;
- Шадринск: РТРС-1, РТРС-2 02:00 — 11:00;
- Шадринск: «L»-радио 06:00 — 10:00.
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