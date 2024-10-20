20 октября 2024
19 октября 2024

Где в Курганской области не показывает телевизор и почему. Список

В Курганской области начали проблемы с теле- и радиосвязью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В курганских домах будут временные проблемы с телевещанием
В курганских домах будут временные проблемы с телевещанием Фото:

В Курганской области в нескольких населенных пунктов возникли временные проблемы с телевизионным и радиовещанием из-за плановых работ электросетевой компании и профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения. 

«В связи с работами электросетевой компании возможны кратковременные перерывы вещания телерадиосигнала. Эти работы затронут не только телевидение, но и радиовещание в этих регионах. В частности, в населенных пунктах Камышное и Рыбное возможны перерывы в трансляции сигнала», — указано на сайте. 

Кроме того, в Кургане и Шадринске также проводятся плановые профилактические работы на радиостанциях, включая «Радио России», «Вести-FM», «Орфей» и другие. Проблемы с теле- и радиовещанием ожидаются в следующих муниципалитетах:

  • Все населенные пункты Курганской области: РТРС-1 01:00 — 04:59;
  • Камышное: РТРС-1, РТРС-2 06:30 — 07:30;
  • Курган, Шадринск: «Радио России» 03:00 — 11:00;
  • Курган: РТРС-1, РТРС-2, «Вести-FM», «Орфей», «Радио Звезда»: 02:00 — 11:00;
  • Курган: «Маяк» 04:00 — 11:00;
  • Рыбное: РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 15:00;
  • Шадринск: РТРС-1, РТРС-2 02:00 — 11:00;
  • Шадринск: «L»-радио 06:00 — 10:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области в нескольких населенных пунктов возникли временные проблемы с телевизионным и радиовещанием из-за плановых работ электросетевой компании и профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.  «В связи с работами электросетевой компании возможны кратковременные перерывы вещания телерадиосигнала. Эти работы затронут не только телевидение, но и радиовещание в этих регионах. В частности, в населенных пунктах Камышное и Рыбное возможны перерывы в трансляции сигнала», — указано на сайте.  Кроме того, в Кургане и Шадринске также проводятся плановые профилактические работы на радиостанциях, включая «Радио России», «Вести-FM», «Орфей» и другие. Проблемы с теле- и радиовещанием ожидаются в следующих муниципалитетах:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...