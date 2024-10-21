В Ростове из трудового рабства у цыган спасли 18 человек

В Ростовской области были спасены 18 человек, которые находились в трудовом рабстве у цыган на одной из местных ферм. Их главарь по кличке Батя был задержан правоохранительными органами и доставлен в отдел полиции. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash.
«18 человек спасли из трудового рабства под Ростовом — они пахали на ферме за еду», — передают авторы канала. Согласно предоставленной информации, один из пленных по имени Антон позвонил своей семье по телефону, который случайно забыли забрать у одного из новоприбывших. Родственники немедленно обратились в полицию.
На хутор «Слава Труда» направилась группа, в состав которой вошли сотрудники полиции, волонтер из организации «Альтернатива» и журналист издания Don Mash. Антон рассказал, что оказался в рабстве несколько месяцев назад, когда находился проездом в Ростове. Там он познакомился с дружелюбными незнакомцами, после чего потерял сознание и пришел в себя уже в бараке, лишенный смартфона и денег.
Другие жертвы приехали на ферму ради заработков. Им обещали выплачивать по тысяче рублей в сутки, однако по факту они работали за еду. Тех, кто выражал недовольство, подвергали физическому насилию. По словам заключенных, на ферме все контролировал цыган по прозвищу Батя. Пять человек подали заявления на владельца фермы, который был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
URA.RU направило запрос в МВД по Ростовской области с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.
Ранее подобное происшествие с использованием рабского труда было зафиксировано под Тулой, где на ферме работали десять человек, включая ветерана специальной военной операции. Полиция была осведомлена о ситуации и регулярно проводила там проверки. Однако из-за наличия расписки о добровольном согласии на работу, обвинения в адрес цыган не выдвигались. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.
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