Песков: выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов

21 октября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы в Молдавии Фото: Даниил Глухов © URA.RU В Кремле отметили, что президентские выборы в Молдавии, которые, в настоящий момент, проходят в стране, вызывают много вопросов. В частности — динамика голосов. Своими наблюдениями с журналистами поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Показатели, которые мы сейчас видим и динамика их изменений вызывает очень много вопросов. Первое — это, конечно, такие механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Майи Санду и в пользу тех участников которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может это зафиксировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что много людей в Молдавии не являются сторонниками Санду. Об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам, уточнил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле отметили, что президентские выборы в Молдавии, которые, в настоящий момент, проходят в стране, вызывают много вопросов. В частности — динамика голосов. Своими наблюдениями с журналистами поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Показатели, которые мы сейчас видим и динамика их изменений вызывает очень много вопросов. Первое — это, конечно, такие механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Майи Санду и в пользу тех участников которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может это зафиксировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что много людей в Молдавии не являются сторонниками Санду. Об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам, уточнил Песков.