Песков: выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов

В Кремле отметили, что президентские выборы в Молдавии, которые, в настоящий момент, проходят в стране, вызывают много вопросов. В частности — динамика голосов. Своими наблюдениями с журналистами поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Показатели, которые мы сейчас видим и динамика их изменений вызывает очень много вопросов. Первое — это, конечно, такие механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Майи Санду и в пользу тех участников которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может это зафиксировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что много людей в Молдавии не являются сторонниками Санду. Об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам, уточнил Песков.
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