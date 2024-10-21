Песков: выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков, дмитрий песков
Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы в Молдавии Фото:

В Кремле отметили, что президентские выборы в Молдавии, которые, в настоящий момент, проходят в стране, вызывают много вопросов. В частности — динамика голосов. Своими наблюдениями с журналистами поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Показатели, которые мы сейчас видим и динамика их изменений вызывает очень много вопросов. Первое — это, конечно, такие механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Майи Санду и в пользу тех участников которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может это зафиксировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что много людей в Молдавии не являются сторонниками Санду. Об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам, уточнил Песков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отметили, что президентские выборы в Молдавии, которые, в настоящий момент, проходят в стране, вызывают много вопросов. В частности — динамика голосов. Своими наблюдениями с журналистами поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Показатели, которые мы сейчас видим и динамика их изменений вызывает очень много вопросов. Первое — это, конечно, такие механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Майи Санду и в пользу тех участников которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может это зафиксировать», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что много людей в Молдавии не являются сторонниками Санду. Об этом свидетельствует тот факт, что оппозиционные силы не допустили к выборам, уточнил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...