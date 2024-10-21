В Челябинской области на дистант переведены 18 школ

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На карантин полностью закрыты пять челябинских школ, еще 18 - на дистант
На карантин полностью закрыты пять челябинских школ, еще 18 - на дистант Фото:

В Челябинской области из-за эпидобстановки закрыты 23 школы, 18 из них продолжают обучаться в дистанционном формате. Об этом URA.RU 21 октября сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«На 21 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 18 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистант переведена только определенная часть классов», — сообщили URA.RU в министерстве.

По данным на 15 октября, карантин и дистант были введены суммарно в 26 школах. За сентябрь рост заболеваемости ОРВИ еженедельно составлял 20%.

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В Челябинской области из-за эпидобстановки закрыты 23 школы, 18 из них продолжают обучаться в дистанционном формате. Об этом URA.RU 21 октября сообщили в пресс-службе минобразования региона. «На 21 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 18 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистант переведена только определенная часть классов», — сообщили URA.RU в министерстве. По данным на 15 октября, карантин и дистант были введены суммарно в 26 школах. За сентябрь рост заболеваемости ОРВИ еженедельно составлял 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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