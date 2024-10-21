В Челябинской области на дистант переведены 18 школ

В Челябинской области из-за эпидобстановки закрыты 23 школы, 18 из них продолжают обучаться в дистанционном формате. Об этом URA.RU 21 октября сообщили в пресс-службе минобразования региона.
«На 21 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 18 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистант переведена только определенная часть классов», — сообщили URA.RU в министерстве.
По данным на 15 октября, карантин и дистант были введены суммарно в 26 школах. За сентябрь рост заболеваемости ОРВИ еженедельно составлял 20%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!