В Челябинской области 26 школ закрыли на карантин

В Челябинской области 26 школ закрыты на карантин, 17 из них продолжают занятия в дистанционном формате. Об этом URA.RU 15 октября сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
«В Челябинской области девять школ отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также есть школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов», — сообщили в министерстве.
По данным на 2 октября, полностью закрыты на карантин в регионе были 25 школ. Как сообщила URA.RU замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в сентябре заболеваемость ОРВИ еженедельно росла на 20%. Число случаев Covid-19 выросло в два раза.
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