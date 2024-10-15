В Челябинской области 26 школ закрыли на карантин

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Из 26 школ, закрытых на карантин, 17 продолжают обучение на дистанте
Из 26 школ, закрытых на карантин, 17 продолжают обучение на дистанте Фото:

В Челябинской области 26 школ закрыты на карантин, 17 из них продолжают занятия в дистанционном формате. Об этом URA.RU 15 октября сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«В Челябинской области девять школ отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также есть школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов», — сообщили в министерстве.

По данным на 2 октября, полностью закрыты на карантин в регионе были 25 школ. Как сообщила URA.RU замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в сентябре заболеваемость ОРВИ еженедельно росла на 20%. Число случаев Covid-19 выросло в два раза.

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В Челябинской области 26 школ закрыты на карантин, 17 из них продолжают занятия в дистанционном формате. Об этом URA.RU 15 октября сообщили в пресс-службе министерства образования региона. «В Челябинской области девять школ отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также есть школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов», — сообщили в министерстве. По данным на 2 октября, полностью закрыты на карантин в регионе были 25 школ. Как сообщила URA.RU замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в сентябре заболеваемость ОРВИ еженедельно росла на 20%. Число случаев Covid-19 выросло в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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