Специалист назвал способ, как бесплатно подключить газ на даче

Для ускоренного подключения газа необходима официальная регистрация дома

21 октября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Для подключения к газу необходима регистрация в ЕГРН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы быстро и бесплатно подключить газ на даче и в загородном доме, нужно выполнить несколько условий. О них рассказала директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко Наталья Бабенко. «Домовладение, которое планируется подключить, должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости», — предают слова Бабенко RT. То есть для ускоренного подключения к газу в первую очередь необходима официальная регистрация. Также садовое товарищество должно находиться в границах уже газифицированного населенного пункта. Кроме того, общее собрание членов СНТ должно одобрить использование земли для строительства газопровода, согласовать охранные зоны. «Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала Бабенко. Весной 2024 года правительство утвердило постановление, которое открывает новые возможности для садовых некоммерческих товариществ, расположенных в границах населенных пунктов с газификацией. Особое внимание уделяется количеству потенциальных домовладений на газификацию. Чем больше заявок, тем больше шансы включения СНТ в действующую программу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы быстро и бесплатно подключить газ на даче и в загородном доме, нужно выполнить несколько условий. О них рассказала директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко Наталья Бабенко. «Домовладение, которое планируется подключить, должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости», — предают слова Бабенко RT. То есть для ускоренного подключения к газу в первую очередь необходима официальная регистрация. Также садовое товарищество должно находиться в границах уже газифицированного населенного пункта. Кроме того, общее собрание членов СНТ должно одобрить использование земли для строительства газопровода, согласовать охранные зоны. «Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала Бабенко. Весной 2024 года правительство утвердило постановление, которое открывает новые возможности для садовых некоммерческих товариществ, расположенных в границах населенных пунктов с газификацией. Особое внимание уделяется количеству потенциальных домовладений на газификацию. Чем больше заявок, тем больше шансы включения СНТ в действующую программу.