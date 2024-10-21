Специалист назвал способ, как бесплатно подключить газ на даче

Чтобы быстро и бесплатно подключить газ на даче и в загородном доме, нужно выполнить несколько условий. О них рассказала директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко Наталья Бабенко.
«Домовладение, которое планируется подключить, должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости», — предают слова Бабенко RT. То есть для ускоренного подключения к газу в первую очередь необходима официальная регистрация. Также садовое товарищество должно находиться в границах уже газифицированного населенного пункта.
Кроме того, общее собрание членов СНТ должно одобрить использование земли для строительства газопровода, согласовать охранные зоны. «Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала Бабенко.
Весной 2024 года правительство утвердило постановление, которое открывает новые возможности для садовых некоммерческих товариществ, расположенных в границах населенных пунктов с газификацией. Особое внимание уделяется количеству потенциальных домовладений на газификацию. Чем больше заявок, тем больше шансы включения СНТ в действующую программу.
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