Украина получит еще 400 млн долларов от США

США выделят Украине еще 400 миллионов долларов на боеприпасы и военную технику. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«США выделят Украине еще 400 миллионов долларов», — передает слова Остина украинское издание «Укринформ». Он добавил, что деньги пойдут на закупку для ВСУ боеприпасов и военной техники.
Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября внезапно посетил Киев. Этот визит состоялся после поездки Владимира Зеленского в США, где он представил свой «мирный план» с предложениями по усилению военной поддержки. 16 октября президент США Джо Байден обсудил с Зеленским ситуацию и объявил о новом пакете военной помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».
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