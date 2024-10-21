Украина получит еще 400 млн долларов от США

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Остин объявил об очередном пакете помощи для Украины
Остин объявил об очередном пакете помощи для Украины Фото:
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США выделят Украине еще 400 миллионов долларов на боеприпасы и военную технику. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«США выделят Украине еще 400 миллионов долларов», — передает слова Остина украинское издание «Укринформ». Он добавил, что деньги пойдут на закупку для ВСУ боеприпасов и военной техники.

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября внезапно посетил Киев. Этот визит состоялся после поездки Владимира Зеленского в США, где он представил свой «мирный план» с предложениями по усилению военной поддержки. 16 октября президент США Джо Байден обсудил с Зеленским ситуацию и объявил о новом пакете военной помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».

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США выделят Украине еще 400 миллионов долларов на боеприпасы и военную технику. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. «США выделят Украине еще 400 миллионов долларов», — передает слова Остина украинское издание «Укринформ». Он добавил, что деньги пойдут на закупку для ВСУ боеприпасов и военной техники. Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября внезапно посетил Киев. Этот визит состоялся после поездки Владимира Зеленского в США, где он представил свой «мирный план» с предложениями по усилению военной поддержки. 16 октября президент США Джо Байден обсудил с Зеленским ситуацию и объявил о новом пакете военной помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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