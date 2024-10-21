Глава Пентагона приехал в Киев без предупреждения

Ллойд Остин посетил Киев
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев без предупреждения. Об этом сообщают западные журналисты.
«Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом», — передают западные СМИ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский лично посещал США, чтобы представить свой «мирный план». Некоторые пункты предполагали усиление военной поддержки Киеву.
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