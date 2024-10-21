Глава Пентагона приехал в Киев без предупреждения

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин, stock
Ллойд Остин посетил Киев Фото:

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев без предупреждения. Об этом сообщают западные журналисты.

«Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом», — передают западные СМИ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский лично посещал США, чтобы представить свой «мирный план». Некоторые пункты предполагали усиление военной поддержки Киеву.

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев без предупреждения. Об этом сообщают западные журналисты. «Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом», — передают западные СМИ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский лично посещал США, чтобы представить свой «мирный план». Некоторые пункты предполагали усиление военной поддержки Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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