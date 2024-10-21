Совфед блокирует создание крупнейшего колледжа на Урале

Межотраслевой кластер должен объединить три колледжа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет Федерации не поддержал создание в Екатеринбурге межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля, который должен был стать крупнейшим колледжем на территории УрФО. Свою позицию сенаторы озвучили представителям свердловской власти, приехавшим просить федеральные деньги на социально-экономические проекты. Перед комитетом Совфеда по науке, образованию и культуре выступала спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина. Доклад транслировался на сайте парламента.

Бабушкина рассказала, что есть идея объединить Уральский политехнический колледж с автомобильно-дорожным колледжем и Екатеринбургским колледжем транспортного строительства. А потом — начать масштабный ремонт на их базах. Сначала — в УПК, флагманской структуре проекта (его идейным вдохновителем считается директор УПК Вячеслав Московкин). Все три структуры, объединившись и пережив масштабное обновление инфраструктуры, смогли бы ежегодно выпускать более восьми тысяч специалистов (сейчас — шесть тысяч), решая тем самым проблему катастрофической нехватки рабочих рук на предприятиях.

На ремонт нужно 4,4 миллиарда рублей. «Просьба помочь финансово, поддержать проект. В 2025 году включить в [федеральный] бюджет ремонт Уральского политехнического колледжа», — попросила Бабушкина.

«Напряженный бюджет. Реализацию некоторых проектов сдвинули. Нужно сначала заявиться в федеральный проект „Профессионалитет“ [Уральскому политехническому колледжу]», — заявила глава комитета Совфеда Лилия Гумерова. Она пообещала принять свердловский проект за основу и отправить его на доработку. После того как Уральский политехнический колледж войдет в «Профессионалитет», он сможет участвовать в программе по капремонту, обозначила Гумерова.