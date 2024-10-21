Путин наградил энергетиков и семью из Тюменской области

Президент РФ Владимир Путин наградил семью из Тюменской области и сотрудников СУЭНКО. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
«За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик Российской Федерации“: директору акционерного общества „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ Данилу Анучину; главному инженеру акционерного общества „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ Юрию Тышуку», — указано в документе. Каргуль и Мурат Койше награждены медалью ордена «Родительская слава».
Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание жителю Тюмени Антону Зиновьеву. Президент отметил его заслуги в воспитании детей.
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