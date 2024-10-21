Путин наградил энергетиков и семью из Тюменской области

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Путин отметил заслуги тюменцев
Путин отметил заслуги тюменцев Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил семью из Тюменской области и сотрудников СУЭНКО. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. 

«За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик Российской Федерации“: директору акционерного общества „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ Данилу Анучину; главному инженеру акционерного общества „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ Юрию Тышуку», — указано в документе. Каргуль и Мурат Койше награждены медалью ордена «Родительская слава».

Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание жителю Тюмени Антону Зиновьеву. Президент отметил его заслуги в воспитании детей.

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Президент РФ Владимир Путин наградил семью из Тюменской области и сотрудников СУЭНКО. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.  «За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик Российской Федерации“: директору акционерного общества „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ Данилу Анучину; главному инженеру акционерного общества „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ Юрию Тышуку», — указано в документе. Каргуль и Мурат Койше награждены медалью ордена «Родительская слава». Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание жителю Тюмени Антону Зиновьеву. Президент отметил его заслуги в воспитании детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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