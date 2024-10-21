Ушаков подтвердил, что Сербия будет на саммите БРИКС

Ушаков: вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС

21 октября 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Александар Вулин приедет на саммит БРИКС в Казани, заявил Ушаков (на фото) Фото: Алексей Никольский/ТАСС Вице-премьер Сербии Александар Вулин будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «На саммите будет Вулин. Вчера с ним говорили, было условлено, что будет присутствовать», — заявил Ушаков. Он отметил, что у президента Сербии Александра Вучича в эти дни уже были запланированы другие международные встречи, от которых было крайне сложно отказаться. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. На мероприятии соберутся более 20 мировых лидеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьер Сербии Александар Вулин будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «На саммите будет Вулин. Вчера с ним говорили, было условлено, что будет присутствовать», — заявил Ушаков. Он отметил, что у президента Сербии Александра Вучича в эти дни уже были запланированы другие международные встречи, от которых было крайне сложно отказаться. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. На мероприятии соберутся более 20 мировых лидеров.