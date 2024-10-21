Ушаков подтвердил, что Сербия будет на саммите БРИКС

Ушаков: вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС
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Александар Вулин приедет на саммит БРИКС в Казани, заявил Ушаков (на фото) Фото:

Вице-премьер Сербии Александар Вулин будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На саммите будет Вулин. Вчера с ним говорили, было условлено, что будет присутствовать», — заявил Ушаков. Он отметил, что у президента Сербии Александра Вучича в эти дни уже были запланированы другие международные встречи, от которых было крайне сложно отказаться.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. На мероприятии соберутся более 20 мировых лидеров.

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Вице-премьер Сербии Александар Вулин будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «На саммите будет Вулин. Вчера с ним говорили, было условлено, что будет присутствовать», — заявил Ушаков. Он отметил, что у президента Сербии Александра Вучича в эти дни уже были запланированы другие международные встречи, от которых было крайне сложно отказаться. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. На мероприятии соберутся более 20 мировых лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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