На ГЛК «Солнечная долина» ребенка придавило деревянной балкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, м5, солнечная долина, трасса м5, дорога, глк солнечная долина
Ребенок пострадал во время отдыха на горнолыжном курорте Фото:

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) девочку придавило деревянной балкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Миасса, по данному факту проводится проверка.

«Несовершеннолетняя, находясь в районе места проведения соревнований по мотокроссу, увидела оставшееся после проведения мотогонки деревянное сооружение. Она подумала, что на свисающих с перекладины колесах можно прокатиться и залезла на них. Конструкция рухнула на землю, при этом девочка оказалась под перекладиной», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате обрушения конструкции девочка получила тяжелые травмы. По данному факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Прокуратура проводит проверку.

Конструкция рухнула на девочку
Конструкция рухнула на девочку
Фото:

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На горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) девочку придавило деревянной балкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Миасса, по данному факту проводится проверка. «Несовершеннолетняя, находясь в районе места проведения соревнований по мотокроссу, увидела оставшееся после проведения мотогонки деревянное сооружение. Она подумала, что на свисающих с перекладины колесах можно прокатиться и залезла на них. Конструкция рухнула на землю, при этом девочка оказалась под перекладиной», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В результате обрушения конструкции девочка получила тяжелые травмы. По данному факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Прокуратура проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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