В Магнитогорске под колесами молодого водителя «десятки» погиб мужчина

В Магнитогорске на пешеходном переходе погиб мужчина

В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 8 ноября произошло смертельное ДТП. На улице Строителей 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» сбил мужчину, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«За рулем „ВАЗа“ находился молодой человек 2004 года рождения. 61-летний пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

