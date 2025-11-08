В Магнитогорске под колесами молодого водителя «десятки» погиб мужчина
В Магнитогорске на пешеходном переходе погиб мужчина
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 8 ноября произошло смертельное ДТП. На улице Строителей 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» сбил мужчину, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«За рулем „ВАЗа“ находился молодой человек 2004 года рождения. 61-летний пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске сотрудники городской Госавтоинспекции выясняли детали смертельного ДТП, которое произошло 1 октября в поселке Западный. Там мужчина 1997 года рождения, управлявший автомобилем Hyundai Sonata, совершил наезд на женщину-пешехода 1952 года рождения, которая после столкновения скончалась.
