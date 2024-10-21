Эксперт раскрыл, когда решится судьба Курской области

Перенджиев: штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области

21 октября 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Суджа играет главную роль в судьбе Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Решающую роль в судьбе Курской области играет освобождение Суджи. Об этом заявляет военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. «Главная цель — это освобождение Суджи. Это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий», — передает слова Перенджиева « Лента.ру» . Также он добавил, что одной из главных задач является прорыв опорных пунктов ВСУ. Вторая задача ВС РФ в Судже — это контртеррористическая операция, отметил Перенджиев. «Боевиков надо изолировать друг от друга, не дать им между собой взаимодействовать. Есть опасность, что они будут действовать террористическими методами и прикрываться мирным населением. Поэтому… здесь будет речь идти не только об освобождении Суджи, но и об освобождении заложников», — объяснил он. Ранее стало известно, что российская армия начала подготовку к штурму города Суджи в Курской области. ВС РФ уже освободили бывший аэропорт Суджи, но ВСУ все еще держат контроль над районом кирпичного завода. От первых рубежей ВСУ российскую армию отделяют всего два километра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решающую роль в судьбе Курской области играет освобождение Суджи. Об этом заявляет военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. «Главная цель — это освобождение Суджи. Это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий», — передает слова Перенджиева «Лента.ру». Также он добавил, что одной из главных задач является прорыв опорных пунктов ВСУ. Вторая задача ВС РФ в Судже — это контртеррористическая операция, отметил Перенджиев. «Боевиков надо изолировать друг от друга, не дать им между собой взаимодействовать. Есть опасность, что они будут действовать террористическими методами и прикрываться мирным населением. Поэтому… здесь будет речь идти не только об освобождении Суджи, но и об освобождении заложников», — объяснил он. Ранее стало известно, что российская армия начала подготовку к штурму города Суджи в Курской области. ВС РФ уже освободили бывший аэропорт Суджи, но ВСУ все еще держат контроль над районом кирпичного завода. От первых рубежей ВСУ российскую армию отделяют всего два километра.