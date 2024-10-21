Эксперт раскрыл, когда решится судьба Курской области

Решающую роль в судьбе Курской области играет освобождение Суджи. Об этом заявляет военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«Главная цель — это освобождение Суджи. Это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий», — передает слова Перенджиева «
Вторая задача ВС РФ в Судже — это контртеррористическая операция, отметил Перенджиев. «Боевиков надо изолировать друг от друга, не дать им между собой взаимодействовать. Есть опасность, что они будут действовать террористическими методами и прикрываться мирным населением. Поэтому… здесь будет речь идти не только об освобождении Суджи, но и об освобождении заложников», — объяснил он.
Ранее стало известно, что российская армия начала подготовку к штурму города Суджи в Курской области. ВС РФ уже освободили бывший аэропорт Суджи, но ВСУ все еще держат контроль над районом кирпичного завода. От первых рубежей ВСУ российскую армию отделяют всего два километра.
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