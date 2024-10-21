Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ в Сирии

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ первого ранга Николая Михайленко в Сирии. Прощание с ним состоялось 21 октября.
«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в Севастополе прошла церемония прощания с ним.
Михайленко родился в Чернигове в семье военнослужащего. Поступил в Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ). После завершения учебы он служил в ВМФ, быстро продвигаясь по служебной лестнице благодаря своему трудолюбию. В последние годы он преподавал в ЧВВМУ, передавал знания будущим офицерам, отметил Развожаев.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ первого ранга Николая Михайленко в Сирии. Прощание с ним состоялось 21 октября. «Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в Севастополе прошла церемония прощания с ним. Михайленко родился в Чернигове в семье военнослужащего. Поступил в Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ). После завершения учебы он служил в ВМФ, быстро продвигаясь по служебной лестнице благодаря своему трудолюбию. В последние годы он преподавал в ЧВВМУ, передавал знания будущим офицерам, отметил Развожаев.